Dialogamos con el concejal Tino Rinaldi quién no explico cuáles son los grupos de cobro y también sobre la nueva posibilidad de inscripción a esta ayuda del gobierno nacional.En diálogo con noticiasdelbolsón el edil sostuvo que hoy se terminó el momento de llenar los datos para para cobrar a través del CBU de la cuenta bancaria, "hoy se abre otra nueva etapa donde se puede elegir otro medio de pago, como el correo argentino, por ejemplo, estos trámites se pueden hacer a través de la plataforma Anses se ingresa el DNI y tenés la opción de elegir las distintas formas de cobro de la ayuda por la emergencia", detallo Rinaldi.Se prolonga un mes masMas adelante el concejal se refirió a la prórroga del beneficio para el mes de abril, "Esto va a extenderse todos los meses que sea necesario por la crisis; Así que los que ya hicieron el trámite ahora obviamente no necesitan anotarse para el mes próximo, lo que sí que se va a abrir una etapa de inscripción nueva para qué personas que no pudieron inscribirse esta vez anterior, podrán hacerlo posiblemente después de esta semana o sea después del lunes de la semana que viene".Cronograma de pago establecido por ANSES:Jueves 16 - DNI terminados en 0 y 1Viernes 17 - DNI terminados en 2 y 3Sábado 18 - DNI terminados en 4 y 5Domingo 19 - DNI terminados en 6 y 7Lunes 20 - DNI terminados en 8 y 9Las fechas para el cobro se anunciarán próximamente.Además, a partir de hoy, quienes no hayan especificado la opción de cobro del IFE podrán elegir entre:1) Acreditación en CBU propia2) Cajero Automático de Red Link-Banco Nación3) Acreditación en Cuenta DNI BAPRO4) Cajero Automático de Red Banelco5) Cobro en efectivo en Correo Argentino