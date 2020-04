Así lo explicaron esta mañana el presidente de la cámara de comercio del Bolsón Lucas Sebrie junto al miembro del directorio Juan Carlos Martínez, Quienes se destacaron que son varios los comerciantes que toda vez que necesitan tener una respuesta rápida de la entidad bancaria nacional lo único que obtienen es dilaciones en el tiempo al punto que llegan a decirles que ya no hay más cartera.Desde la implementación del decreto de necesidad y urgencia por parte del presidente Alberto Fernández hace ya 40 días, también para mitigar el golpe que iba a referir esto en los comercios de mediana y grande envergadura el estado nacional interpuso una serie de ayuda económicas brindadas a través del banco de la nación Argentina, sin embargo para el pequeño o mediano empresario es prácticamente imposible poder obtener una de estas ayudas económicas en el banco de la nación Argentina sucursal El Bolsón, "es lo que nos dicen nuestros asociados de la cámara de comercio, en lugar de que sea un trámite rápido, ágil para poder tener una respuesta económica que llegue en tiempo y en forma van dilatándose los tiempos con pedidos de cuestiones que son cada vez más difíciles de cumplir y una vez que logra el comerciante juntar toda la documentación la respuesta de los banqueros , la respuesta es siempre la misma ya no hay más cupo".Padrinos políticosEn virtud de esto desde la cámara de comercio de El Bolsón se decidió enviar una carta al gerente de la entidad bancaria a su sucursal El Bolsón donde se le pide la normalización de una serie de cuestiones, que atender de los comerciantes, no estaría del todo bien incluso en la entrevista lograda por noticiasdelbolsón, Juan Carlos Martínez habla de padrinos políticos para poder conseguir estos créditos blandos.Normalizar sucursal El BolsónDe nuestra consideración:Nos dirigimos a UD. y por su intermedio a los integrantes del Directorio de ésta Institución, y en representación de nuestros asociados, a los efectos de solicitar su inmediata intervención frente a situaciones anormales que vienen desarrollándose en la Sucursal del Banco en la localidad de El Bolsón, Río Negro y que, ahora, con la crisis del Coronavirus acrecientan el perjuicio para nuestros asociados y para la comunidad en general.Como es de su conocimiento, la Sucursal de El Bolsón se encuentra acéfala en su gerenciadesde mucho tiempo atrás, esto provocó en los últimos meses irregularidades en cuanto aretrasos en atención y resolución de la problemática crediticia de los clientes dado que el actualresponsable no posee las autorizaciones suficientes dependiendo así, toda la comunidad, dedecisiones que se deberían tomar en la ciudad de Neuquén, cosa que la mayoría de las vecesno ocurre, o bien demoran tiempos larguísimos. En este punto, solicitamos que de forma Urgente, designen al gerente de la sucursal local, otorgando las facultades que corresponden a su cargo.A esta situación de marcado abandono, se suma ahora las restricciones impuestas por lasmedidas relacionadas con la pandemia Coronavirus Ccovid-19, por lo cual a la fecha, la mayoríade los clientes comerciales tenemos las carpetas de créditos vencidas, sin cartera de créditos nidescubiertos.Asi, y luego de los días sin actividad bancaria, en estos momentos no podemos regularizar lasituación, no contamos con crédito y ni siquiera podemos realizar depósitos o extracciones paratratar de superar la severa situación financiera que atravesamos.Esto deriva en que frente a la Sucursal Local se formen largas colas y aglomeraciones, queestemos horas para depositar de a 40 billetes (cuando podemos hacerlo) y que además de ladeficiencia de la atención, nos obliga a los clientes a compartir un espacio con serio riesgo paranuestra salud y para nuestros empleados que forzadamente violamos las normas deaislamiento social impuestas por el DNU 260 y siguientes del Poder Ejecutivo Nacional.Por todo lo expuesto, solicitamos en un plazo mínimo que estimamos de 48 hs., efectúela designación de un responsable en la Sucursal de El Bolsón, con facultades suficientes deGerente y para que expresamente resuelva, entre otros, los siguientes inconvenientes:Inmediata validez de la totalidad de las carpetas de antecedentes de los clientesprorrogando sus vencimientos por el plazo de 1 año, a la totalidad de las vencidas y/oque venzan en los próximos 6 meses.Inmediato otorgamiento de crédito y autorización para giro en descubierto conformelos últimos antecedentes presentados, con más una razonable discrecionalidad en base ala inflación del año 2019.Inmediata habilitación de ventanillas de atención para clientes para el depósito y/o retirode efectivo.Inmediata habilitación de procedimientos para la entrega de chequeras.En mérito a la emergencia en que vivimos, los graves daños que el funcionamiento de laSucursal causa a la comunidad, nos vemos obligados a comunicarle que, de no ser solucionadoen forma inmediata las cuestiones planteadas, nos veremos obligados a efectuar las denunciascorrespondientes que incluirán, entre otras, sus responsabilidades por generar imposibilidad decumplimiento del DNU 260/2020 y DNU 279 y atentar contra la salud pública local, dandointervención a la justicia penal para que intervenga en su contra.