Gran conmoción hay por estas horas en la localidad de Esquel en virtud de que uno de los presos liberado mediante el decreto de la justicia nacional, fue advertido por los vecinos caminando libremente por las calles de la localidad en cercanías de una escuela, indignados los vecinos porque no solo viola la cuarentena, sino que también viola su condicional lo enfrentaron y piden seguridad no sólo para ellos sino también para sus hijos. El hombre estaba detenido por secuestro y violación.Conforme avanzaba la tarde varios vecinos se fueron reuniendo en una esquina de uno de los barrios más populosos de la localidad de Esquel y al momento que advirtieron a la persona que había sido liberada hace pocas horas mediante este decreto emitido por la justicia nacional, decidieron hacer justicia por mano propia ya que el hombre debería estar guardando prisión domiciliaria y por el contrario se encontraba paseando, no sólo contra vendiendo la cuarentena sino también la propia presión que debe cumplir por secuestro y violación la policía debió intervenir para rescatarlo de las golpes que le propinaron los vecinos.