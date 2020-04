"No chapee con mi cargo", explico Tamara Wiski.

Tamara Wiski es la joven que el miércoles pasado se vio impedida de ingresar a la localidad de El Maitén mientras su padre estaba siendo atendido en el nosocomio de esa localidad, a través de los medios regionales se tomó conocimiento de la situación vivida por la joven en virtud de una comunicación oficial, sin embargo esta mañana noticias del Bolsón pudo dialogar con Tamara quien contó, en primera persona la desazón que vivió al intentar Ingresar a El Maitén mientras que su padre era internado con un cuadro de dolor muy agudo y su madre quedaba desamparada en su hogar.Los invitamos a que vean el material logrado esta mañana, en la entrevista Tamara cuenta todo lo sucedido, también las acciones legales que lleva adelante en virtud de esto, al tiempo que desmiente que se haya presentado alguna autorización para poder ingresar a la localidad ferroviaria, " trabajó en la fiscalía de El Hoyo, por eso tengo una autorización para poder transitar desde El Bolsón, dónde está mi vivienda, hacia la fiscalía en esa localidad y específicamente, esa documentación no me habilita para ingresar a otras localidades, y tampoco la presente esa noche, solamente llegue al retén y explique la situación”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |