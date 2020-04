Preocupa la caída en las denuncias por violencia familiar

Desde que se instauró la cuarentena en virtud de la pandemia coronavirus expreso Marcelo Muscillo la cantidad de denuncias por violencia familiar se cortó abruptamente, era un promedio de una denuncia y media por día y en estos momentos no estamos teniendo denuncias esto nos preocupa muchísimo explicó el titular del juzgado de familia número 11 del Bolsón en diálogo exclusivo con Noticias del Bolsón.Sin lugar a dudas uno de los principales requerimientos a pesar de la cuarentena impuesta por la pandemia coronavirus es la judicial, esta mañana en el juzgado de familia número 11 dieron precisiones de cómo se está trabajando, "Sin perjuicio en el juzgado 11 tenemos abierto, es todos los días en el horario que había establecido previamente un horario un poquito reducido que en realidad es media hora menos en el ingreso en la salida que es de 8 a 15 hs y paralelamente hemos establecido todo un sistema de trabajo domiciliario de todas las compañeras y compañeros del juzgado que la mayor parte de la tarea la hacen en sus casas después cada tanto vienen acá, porque hay que traer expedientes llevar expedientes ese tipo de cosas. Paralelamente también la atención telefónica esta en forma correcta por ejemplo el teléfono del juzgado de familia (4498 954) lo tengo derivado en mi celular así que se atiende todos los días y todas las 24 horas".Menos denuncias por violencia familiar.Seguidamente el titular del juzgado de familia número 11 se refirió a los preocupante sobre la situación que se da desde la cuarentena con la caída abrupta en la recepción de denuncias por violencia familiar, " de una caída en la cantidad de denuncias de violencia familiar sin prejuicios en esta tarea, tenemos una tarea con bastantes situaciones de urgencias normalmente vinculadas con situaciones de familia, afirmo que las denuncias nuevas se han frenado casi a cero".Consultado sobre el análisis de este fenómeno y a que obedece Muscillo explico, "realmente no tengo una respuesta de los porqués, pero si el dato nos está preocupando muchísimo. Siempre hemos hablado la situación, no hay que festejar cuando caen las denuncias ni preocuparse excesivamente porque haya muchas denuncias, esto puede verse por un proceso inverso de 50 y muchas denuncias por gente más está visible atendido hay sensibilidad en la gente para poder hacer la denuncia y también capacidad de respuesta del estado por lo menos parcialmente”.Con los recursos que hay como para atender esto ahora han caído las denuncias y yo creo que en vez de estar contentos tenemos que estar muy preocupado porque la verdad el dato del que partimos también es que esta caída de las denuncias se da en un proceso en el cual todos los datos de contexto hacen que la preocupación sea mayor todo indica que la de la violencia familiar tiene que estar peor que 100 es decir las horas de convivencia extendidas de una manera forzada los niñas y niños que empezar con sus actividades escolares y extraescolares están todo el día en la casa y esto implica una mayor tensión familiar una mayor demanda de los pibes hacia las personas adultas ni hablar de la situación económica de los ingresos la situación alimentaria de las personas, sin indicadores que nos hacen preocupar.Trabajo coordinadoFinalmente el juez de juzgado número 11 de familia se refirió al trabajo coordinado que se realiza con la comisaría de la familia incluso donde se instauró un número de WhatsApp para recibir las denuncias y las consultas, " en todo este tiempo venimos conversando muy fuertemente con todos los organismos que atienden esto, en el marco del comité de emergencia lo hicimos porque creemos que es una derivación de la emergencia vinculada con el virus y bueno a partir de ahí estamos estableciendo algunas mejoras, que por ejemplo lo mencionabas recién, es la habilitación en la comisaría de la familia de una línea de WhatsApp para que la gente pueda también denunciar sin necesidad de salir a la casa, también es este mismo folleto que vos estás mostrando ahora tiene los datos nuevos y los datos habituales de lugares de denuncia se está distribuyendo con los módulos alimentarios y distintas formas de acceso que los organismos públicos están teniendo a la familia que además está muy limitado porque no hay tanto con tanto como antes y visitas diarias y todo eso está restringido pero bueno los contactos que hay, se está acompañando con esta información”, sentenció Muscillo.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |