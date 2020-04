En diálogo con noticiasdelbolsón esta mañana el intendente interino Fabián Rudolph brindó precisiones sobre las nuevas medidas que se tomaron tendientes a disminuir el avance del virus coronavirus en la localidad de El Bolsón, “más allá de que alguna persona tenga con el permiso de circulación nacional si en el en el retén de inspección se constata que no está en algún tipo de emergencia no se la va a dejar ingresar”, sostuvo Rudolph.A través de un decreto del intendente interino del Bolsón Fabián Rudolph interpuso una serie de medidas tendientes a fortalecer el cuidado biosanitario de la localidad en diálogo con noticiasdelbolsón el mandatario explicó, "es lo que venimos diciendo desde un principio, hay que evitar la circulación en la vía pública, acotarla a lo mínimo indispensable y por ahí lo estamos restringiendo un poco más en el sentido de que más allá de que alguna persona tenga con el permiso de circulación nacional si en el en el retén de inspección se constata que no está en algún tipo de emergencia no se la va a dejar ingresar porque es una manera de nosotros p030 habla la salud de nuestra comunidad.Compartimos la entrevista completa en video.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |