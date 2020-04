El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se reunió ayer con miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), regional Noroeste, quienes se pusieron a disposición para "acompañar ante cualquier situación de vulneración de derechos".Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo municipal afirmó que "vivimos una situación fuera de lo común y no vamos a permitir que se vulnere ningún derecho. Quiero destacar el apoyo de la APDH regional y su predisposición para acompañar a todos y todas los vecinos de la región".Por su parte, Nora Silva, copresidenta de la regional noroeste de Chubut, aseguró que "vamos a ponernos en contacto con la Asamblea nacional, porque no podemos permitir que quienes necesiten realizarse tratamientos de salud prolongados tengan problemas para viajar a El Bolsón".Finalmente, Sánchez remarcó que "hay que entender la realidad y la dinámica de la Comarca, pensar en los que más necesitan y actuar en consecuencia. En Lago Puelo siempre vamos a garantizar que se respeten los derechos de todas las personas".Del encuentro, participaron además, la concejala Norma Zurita, y el miembro de la APDH Nélson Ávalos.Si tus derechos están siendo vulnerados, podés denunciarlo por Whatsapp a 2944-109944, 2944-674217, o 2945-657770.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |