Se trata de una joven vecina del barrio Los Cipreses ubicado al norte del Bolsón ante la situación que está viviendo el barrio desde que se dictó la cuarentena preventiva y obligatoria decidió abrir las puertas de su hogar para brindar una merienda a los chicos del sector.Se trata de la joven en la cara tienen diálogo con noticiasdelbolson primero confirmo que martes y jueves se prepara con toda la mercadería que van donando distintos vecinos ya sea de este o de otros barrios y de a poco se va conformando lo que es un merendero en esta pequeña casa, pero con un corazón enorme.En su momento consultado a la joven porque este merendero no se realizaba en el centro comunitario que tiene el barrio distante a unos cincuenta metros de su vivienda explicó que el mismo no estaría en condiciones para que así pueda funcionar el merendero O al menos Esa fue la respuesta que había recibido de los encargados del lugar.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |