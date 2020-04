El ex secretario de deportes y candidato a intendente del nuevo encuentro Matías Úbeda diálogo con la prensa esta mañana pidió otra mirada sobre la crisis que vive el sector comercial al tiempo que destacó la falta de una política Clara desde el ejecutivo municipal y provincial. También pidió que del millón de pesos que entregó la provincia al municipio se vea cómo se va a utilizar. Además, pidió ayuda para la empresa La Golondrina.Los comerciantes en Bolsón que no lo que pasaba por un momento no sólo malo sino anormal es algo que no se daba que no tengo conocimiento que haya sucedido Así que sea todos los datos simultáneamente incluso hace muy poco tiempo nosotros tuvimos y no volvió por ejemplo lo del hanta virus y eso nos hace mucho tiempo pero no esta magnitud y la expectativas a futuro hacia delante es bastante mala, entonces somos muchos los que estamos pensando en cómo encontrar soluciones y salidas a una situación que realmente compleja.La cámara representa a algunos comerciantes.Seguidamente y consultado si se ve representado por la cámara de comercio Úbeda explico, "la cámara de comercio representa algunos comerciantes, tiene la potestad de poder generar algún tipo de negociaciones con el ejecutivo municipal y provincial no siempre representa los intereses de todos los comerciantes e incluso yo escuchado ayer algunos pronunciamientos".Luego agrego, " a veces en algunos conceptos estamos casi pensando totalmente distinto sin embargo la problemática es una que los afecta prácticamente a todos y nos golpea a todos por igual, pero no entender de qué en algún momento río negro por ejemplo en el que exista línea de financiación cuando río negro es un estado que fundió y vendió el banco Patagonia no pudieron entender que sucedió y hoy no tiene herramientas para ayudar que existieron"."Durante estos últimos cuatro años anteriores de gestión la destrucción de todos los esquemas públicos, donde hoy necesitamos que ese esquema público sea fuerte para poder asistir, entonces entendiendo esa diferencia de dónde lo que sucedió, la historia de la destrucción económica del país es entender dónde estamos parados”, enfatizó el ex candidato a intendente.Más adelante y sobre la falta de acción por parte del ejecutivo provincial o municipal para qué las empresas puedan subsistir y tomó como ejemplo el transporte La Golondrina, "una empresa que es un servicio social que es el transporte y yo creo que el banco no tiene ningún tipo de respuesta, pero que no existió ninguna autoridad que sea que se haya puesto los pantalones para tener una negociación, no puede ser que las pérdidas del transporte que es un servicio social sean repartidas entre el empresario y los vecinos, que no exista el estado, no que tenga ningún tipo de participación en nada O sea no pongan un centavo".La mirada peronistaConsultado sobre la mirada peronista agregó, " Yo vi algunas cosas en relación al peronismo y tengo que ser sincero, yo creo que hay que estar para para cuestiones importantes en serio, nosotros no consideramos a la Caridad como algo esencial, sino que nosotros entendemos la buena voluntad y los vecinos han ayudado, es momento de solidaridad de los vecinos pero no está en su roll, el estado tiene que asumir el rol que le corresponde, garantizar en este caso el servicio social y el transporte es muy importante".Aunque sea gasoil.“Aunque sea que lo ayuden con el gasoil, la gobernadora de Río Negro tiene llegada al banco Patagonia que es la banca que tiene cautivo a todos los empleados públicos de la provincia de Río negro, no sería muy difícil para ella levantar el teléfono y conseguir una línea de créditos blandos para que la empresa pueda seguir funcionando, sabemos que la línea de wharton tiene una alta rentabilidad en verano, Hoy está pasando un momento difícil entonces apoyemos en este momento y en el verano cuando se recuperen podrán hacer frente a sus compromisos, pero el estado tiene que estar presente no repartiendo huevos de pascua, hoy es hora de poner otro tipo de cosas, el municipio de El Bolsón recibió $1000000 en función de la coparticipación nacional para la emergencia coronavirus tiene que empezar a ver cómo lo distribuye”, enfatizo Úbeda.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |