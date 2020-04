Se trata de cerca de un centenar de personas que desde las 7,30hs realizaron primeramente el control sanitario en la sede del club andino Piltriquitrón y luego pasadas las 11:30 ascendieron a los dos micros que salían, uno con dirección hacia Buenos Aires y de otro directamente hacia el norte del país a donde regresan un grupo de trabajadores golondrinas que estaban varados en El Hoyo desde hace tiempo.Con 2 grados bajo cero marcando el termómetro, cerca de un centenar de personas hacía la larga cola que llegaba desde la avenida Sarmiento hasta la avenida Rivadavia cita unos 200 metros del lugar donde se realizaban los controles sanitarios, allí las personas oriundas de distintos puntos del país buscaban regresar a sus hogares.Noticias del Bolsón pudo dialogar con algunas de las personas que estaban realizando la cola para luego poder ascender al micro pasadas las 11:45, mientras que minutos más tarde hacía lo propio el segundo.Si bien la mayoría de las personas consultadas destacaron la posibilidad certera de volver a sus hogares también hicieron ver algunas falencias en la organización, dado que no había nadie que los vaya acomodando en la fila y esto se tornaba en una maraña de gente que no conservaba la distancia de bioseguridad que impone la Organización Mundial de la Salud.No van a tener que pagarle al gobierno de JujuyCabe destacar que de este grupo de personas un número muy importante se trataba de trabajadores golondrinas que venían del Norte del país a trabajar en la cosecha de frutas finas en las chacras de la región, sobre todo de la localidad de El Hoyo, quienes se vieron varados luego de la situación generada a través de la el decreto de necesidad y urgencia Interpuesto por el presidente Fernández. En virtud de esto al momento de querer regresar a su provincia desde el gobierno de Jujuy les hicieron saber que deberían pagar $1000 por día mientras durarán los 15 días de aislamiento a los que tienen que someterse al llegar a destino, esto luego de arduas negociaciones confirmaron fuentes oficiales que no será así por lo que los trabajadores emprendieron el regreso en el mediodía de hoy.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |