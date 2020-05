La iniciativa la lleva adelante el club El Refugio de El Bolsón, la idea es realizar una totalidad de 200 platos de locro, “El 24 de mayo hacemos el exquisito Locro del Club. Son 200 porciones: 100 para los comedores y 100 para vender”.En diálogo con noticias de El Bolsón Eda Cerda, presidenta del club El Refugio explicó que este domingo 24 se van a realizar 200 porciones de locro, "este domingo 24 de mayo hacemos un locro solidario, se hacen 200 porciones de las cuales 100 son donadas a un comedor que va a determinar desarrollo Social del municipio y las otras 100 serán vendidas para poder solventar los gastos de este locro solidario", explicó Cerda.Más adelante la dirigente deportiva agregó que las personas también pueden traer un alimento no perecedero y a cambio de este alimento se les dará un pan casero para acompañar el locro.Sobre la dinámica de la entrega de las 100 porciones de locro solidario, Cerda explicó que eso lo va a determinar desarrollo social, “ellos les van a dar un Ticket o un vale a las familias que lo van a ir a retirar directamente al club este domingo desde las 13 horas".Para comprar en este loco que tiene una finalidad solidaria la porción tiene un costo de $280 que, si le quieren sumar un alimento no perecedero, se pueden llevar un pan casero, los encargues se deben hacer al celular número 294 441-6126, atención que quedan muy pocas porciones.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |