Durante la jornada de este jueves los concejales de El Bolsón realizaron distintas gestiones que van desde reuniones con referentes de la feria la saladita la cual ya se valúa una apertura controlada hasta terminar con una sesión en horas de la tarde de hoy donde se resolvió hacerle saber al gobierno de la provincia de Chubut la vigencia de acuerdos interprovinciales, suscrito por ambas provincias permitiendo la libre circulación de los habitantes de la Comarca Andina del Paralelo 42.Primeramente, los ediles se entrevistaron con referentes de la feria la saladita en la cual se viene Trabajando para poder realizar una apertura según destacaron lo antes posible de esta manera la propuesta que se está barajando Es que la feria comience a funcionar en el interior del predio que tiene el club Unión del Sur aprovechando el tinglado que fue construido el año pasado así los feriantes podrán ir turnándose para trabajar al menos viernes sábados y domingos."La idea es por lo menos que puedan trabajar las 150 familias que viven directamente de la feria y sabemos que no pueden ingresar los 150 puestos a la vez por lo que serán turnando de a 50 puestos que Irán rotando los días que van a trabajar siempre observando las medidas sanitarias correspondientes", explicó Mara Vega referente de la feria.Seguidamente el concejal Tino Rinaldi explicó que el funcionamiento sería como cualquier otro comercio qué tendrá un cupo limitado de personas que puedan ingresar y será renovando cada vez que las personas salgan del lugar con la ventaja que se trata de un espacio abierto y 2 puestos deberán guardar la distancia sanitaria que estipule el comité de emergencia municipal.Consultados sobre si hay alguna fecha para realizar la reapertura de la saladita coincidieron tanto los referentes como los ediles en que debe ser lo antes posible pero siempre preservando las medidas sanitarias correspondientes.MicrorregiónSin embargo, allí no terminó el trabajo de los concejales, ya que una vez que culminada la primera reunión ingresaron la comisión de labor y luego pasadas las 14,30 horas sesionaron para poder emanar un comunicado al gobierno de la provincia de Chubut haciéndole saber al ejecutivo liderado por Mariano Arcioni que hay normativas vigentes desde el año 1998 que hablan del libre tránsito entre las ciudades integrantes de la comarca andina del paralelo 42.En el proyecto aprobado por lo ediles de El Bolsón y que será tratado también por sus pares de los conejos de la región se explica que el artículo 124 de la Constitución Nacional delega a las provincias la facultad de creación de regiones para el desarrollo económico y social para lograr una interacción entre los pueblos, simplificando todos los procesos administrativos provinciales y encauzar en un mismo sentido las decisiones en cada microrregión, permitiendo la implementación de un programa único de desarrollo social.Además, la Carta Orgánica de El Bolsón en su artículo Nº7 reafirma su vocación regional y pertenencia a la Comarca Andina del Paralelo 42. Que tal pertenencia se define en razón de encontrarse íntimamente vinculado por lazos históricos, geográficos y sociales con los pueblos del noroeste del Chubut que integran esta ComarcaPor eso a tal fin promueve lineamientos, políticas y proyectos que involucren intereses sociales, económicos, culturales, ecológicos, turísticos y de desarrollo regional, además la Legislatura de la pcia. de Rio Negro ha ratificado el Tratado Interprovincial suscripto por el Gobierno de la Nación y las Provincias de Rio Negro y Chubut mediante el cual se crea la Microrregión de la Comarca Andina del Paralelo 42, que abarca el territorio ocupado por las Municipalidades de El Maitén, Cholila, Epuyen, Lago Puelo, El Hoyo por Chubut y El Bolsón y El Manso por Rio Negro, mediante la aprobación de la Ley 3272 el día 29 de diciembre de 1998.Al igual que la Provincia de Chubut y mediante la Ley VII-Nº26 (antes Ley 4478) aprobó el mismo Tratado Interprovincial en idénticas condiciones y con los mismos objetivos, dado que el espíritu de ambas provincias, con idéntico sentido de parte de Nación y con el firme acompañamiento de los Municipios de nuestra Comarca Andina, es reafirmar su única pretensión de crear un espacio único con sentido integrador, de carácter social, cultural, ambiental, turístico y productivo.En virtud de esto es que los concejales de El Bolsón aprobaron esta tarde el proyecto concejo en comisión que resolvió:Artículo 1º; HACER SABER al Gobierno de la provincia de CHUBUT, la vigencia de la Ley VII-Nº26 (antes Ley 4478) de la pcia de Chubut y la Ley 3272 de la pcia de RioNegro. –Artículo 2º; SOLICITAR al Gobierno de la Provincia de Chubut dé cumplimiento a la Normativa vigente indicada en el articulo1º de la presente, y al acuerdo Interprovincial suscripto oportunamente por ambas provincias, permitiendo la libre circulación de los habitantes de La Comarca Andina del Paralelo 42, dentro de su territorio. -Artículo 3º, INVITAR a los Municipios de las localidades de El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, Epuyen y El Maitén a adherir a la presente.