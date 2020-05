Se trata de artesanos de todo el país y que juntaron cerca de 17000 firmas que fueron enviadas al presidente Alberto Fernández pidiendo la reapertura de las ferias en cada sector del país. En concordancia a la Feria Regional de El Bolsón hace lo propio por tal motivo dialogamos con Patricia Zelarayan, integrante de la comisión directiva y nos comentó cómo se trabaja para poder lograr la reapertura de la feria más importante de la República Argentina.Esta mañana dialogamos con una de las integrantes de la comisión directiva de la Feria Regional de El Bolsón de cara a un pedido que se hace para la reapertura de las ferias en todo el país pero cómo se trabaja con nuestra feria, la más importante, "nosotros estamos trabajando con un grupo de artesanos a nivel nacional, tenemos reuniones por WhatsApp en donde empezamos a trabajar sobre un par de pedidos que se están haciendo a la nación sobre subsidios, sobre ayuda alimentaria para los artesanos, sobre cosas que necesitamos ya que somos uno de los últimos que vamos a abrir”, explico Zelarayan.Mas adelante agrego que sí se levanta la cuarentena no vamos a tener turismo, “estamos pensando en todas las ferias del país, teniendo en cuenta eso se hizo una nota, un petitorio nacional que se está presentando en todos los lugares, en todas las provincias y hemos tenido algunas respuestas frente a eso entonces estamos armando un relevamiento de artesanos de todo el país”.Consultada la referente artesana sobre el funcionamiento de la feria sin turismo explicó, “nosotros tenemos una página de Facebook y lo que estamos haciendo es reactivando esa página y realmente tenemos ventas en comodoro, por ejemplo, han surgido ventas en otros lados y también acá, o sea hay personas que buscan a los artesanos porque lo normal de la feria era ir ver a pasar por acá y encontrarse con los artesanos cada vez que tenías que hacer un regalo”, explicó Patricia.En relación a las trabas que se interponen en el Paralelo 42 de Patricia expreso, “no sé si nos vana dejar pasar en el límite, por eso hicimos un pedido igual en Chubut, en El Hoyo, en Epuyen, entonces lo que hicimos ahora fue armar distintos grupos de artesanos que están en las distintas localidades cuando las autoridades no lo permiten pasar vamos a trabajar con esas personas en esas localidades”.Finalmente y en relación al protocolo que se utilizaría para poder recibir a las personas que vengan a la feria la referente agregó, “ hicimos las dos notas precisamente por eso porque la decisión la tiene que tomar la municipalidad, entonces nosotros hicimos las dos notas y presentamos las dos notas también al hospital para hacer el protocolo necesario, ahora tenemos esas opciones o sea que las distintas localidades de ayuda a los distintos grupos de artesanos para abrir ya sea un local, o al aire libre, pero que lo decidan o sea nosotros damos esas posibilidades hemos hablado con los artesanos y esperamos una respuesta” sentenció Patricia.Las notasIntendencia de Bolsón.Dirección y secretaria de cultura.Dirección y secretaria de turismo.Dirección y secretaria de comercio.Desde la Feria Regional el Bolsón nos comunicamos con ustedes, para transmitir la inquietudy necesidad que tenemos los artesanos de la comarca, ya que en esta cuarentena, frente a laordenanza recibida, nos quedamos sin nuestra fuente de ingreso. Sabemos que es un casoespecial, porque estamos enfrentando esta pandemia a nivel país y también que de apoco sevan abriendo lugares de venta con los recaudos necesarios. Y que algunas ferias del país yaestán trabajando con sus respectivos municipios, organizando y consensuando para volver atrabajar en los espacios habituales con el protocolo necesario. Ya hemos presentado unapropuesta. He aquí una segunda propuesta:*La feria, en el sector habitual, armando puestos con un espacio de 1.5 a dos metros entracada puesto alternado entre las dos veredas, cuestión que nunca queden dos puestosenfrentados (tresbolillo o pata de gallo).*Los días martes, jueves y sábados en el horario de 10 a 17 hs .*Nos organizaremos por días. Distinguiendo entre titulares de puestos pares y titularesimpares. Unos armaran un día y los otros el siguiente y así sucesivamente para poder armarmenos en cada días y respetando las distancias preventivas. Los aspirantes o visitantesdeberán solicitar a la comisión se les asigne un numero para armar durante este periodo.*Teniendo en cuenta que todos los artesanos cumplirían con el protocolo necesario, es decirbarbijo o tapabocas, alcohol para limpiar sus manos y poder ofrecer a sus clientes(o lo que lasautoridades sanitarias determinen) y un compromiso de cada artesano en particular firmado,con las pautas necesarias a cumplir.Esperamos una respuesta, frente a esta propuesta para poder así articular las herramientaspara llevar a cabo el protocolo necesario.Atte. Comisión FREB-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |