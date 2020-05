Se trata de una abuela de 64 años de edad de nuestra localidad que está internada en general roca y necesita ser operada de manera urgente, por tal motivo sus familiares lanzaron una rifa para poder recaudar parte de los fondos necesarios para la operación que ronda los $200000."Mi tía es una Señora de 64 años que ahora está internada en General Roca ya que se le detectó en principio un tumor que le abarcaba la columna pero que había empezado el riñón, de ahí se fue a la columna y literalmente le molió una vértebra por lo que la tienen que operar de urgencia", explicó la sobrina nieta de la vecina que se encuentra internada en la clínica Roca.Todo muy rápidoMás adelante la joven detalló que su tía abuela comenzó a desmejorarse rápidamente en virtud de lo que luego se fue conociendo sobre este tumor que le consumió una vértebra completa y ahora la tiene impedida de caminar, postrada en una cama en el sanatorio Roca, " hay que operarla urgente porque tiene riesgo de vida, si el tumor avanza no sabemos que puede llegar a pasar con la tía, por eso nos dicen que muy importante operarla lo antes posible remover el tumor y así colocarle una placa con la esperanza de que pueda volver a caminar".Si bien la abuela tiene PAMI el costo de la operación es tan elevado que aún no se sabe cómo podrán afrontarlo ya que la obra social no cubre toda la operación y el valor de la placa que deberán colocarla en la columna es muy alto, por lo que los familiares decidieron hacer una rifa solidaria que se estará dando a conocer el primero de junio a través de las redes sociales“Estoy vendiendo numeritos a $100. donde rifan 3 canastas, una de alimentos, otra de limpieza, la tercera de higiene personal y un botóx capilar, los que quieran comprar los números o colaborar pueden comunicarse al numero 2944373763”, explico la joven.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |