Conforme avanzan las flexibilizaciones en esta cuarentena en virtud de la situación de la pandemia mundial COVID-19 dialogamos con el presidente del Concejo Deliberante Fabián Rudolph quién confirmó que se están analizando distintas medidas como la posibilidad de la apertura del centro de deportes invernales Cerro Perito Moreno y también el acompañamiento que realizan desde el cuerpo deliberante al pedido que los feriantes elevaron al presidente Alberto Fernández.En primer término, el presidente del concejo deliberante se refirió a la posibilidad de que con las medidas de seguridad pertinentes y un cupo limitado de personas pueda abrir el centro deportes invernales Cerro Perito Moreno, "la empresa concesionaria está preparando los protocolos y en condiciones ya para para un eventual lanzamiento de temporada", explico el presidente del cuerpo legislativo.Seguidamente y consultado en virtud de su conocimiento empírico Rudolph sobre si el cerro está en condiciones de abrir sus puertas explico, "si, tienen la condición técnicas y está todo preparado con los protocolos armados para la apertura, por lo estamos solamente a la espera de la autorización que tiene que emanar no solamente desde el gobierno de la provincia, sino que las políticas de apertura que especialmente por temas de salud que provengan de la nación".Temporada anormalConsultado sobre una situación especial de temporada agrego, “Por supuesto que, si se llega a dar la apertura de la temporada, no va a ser con una apertura normal, sino que con protocolos específicos seguramente va a ser una temporada atípica en cuanto al funcionamiento en sí del del centro de esquí”.Con todo agrego que las condiciones de seguridad y los protocolos de salud están todos preparados, “obviamente que se requieren, los protocolos de bioseguridad pertinentes para poder dar el sí a la habilitación de las autoridades correspondientes".Feria Regional El Bolsón.Seguidamente y en virtud de que ya se está poniendo todo lo necesario para la apertura de la feria La Saladita, le consultamos al presidente del concejo deliberante sobre la situación de la Feria Regional El Bolsón sobre la cual explicó, "Hemos recibido alguna serie de requerimientos por parte de Feria Regional, no solamente en el en el concejo deliberante sino también en El Ejecutivo y obviamente que lo estamos analizando y por cierto que vamos a acompañar un pedido que Feria Regional realizó a la presidencia de la nación”, detallo el presidente del concejo deliberante.Además, agrego que la presentación ante nación fue en conjunto con todos las ferias y artesanos de la nación, para que les den una respuesta a la situación en la que se encuentran viviendo en este momento".Sobre si es oportuno abrir la feria, dado la poca circulación de vecinos y nula de turistas, explico, “Yo creo que esa es una cuestión que tendrán que analizar los mismos los feriantes y además teniendo en cuenta la situación de que muchos feriantes también vienen de las localidades vecinas de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyen, que en este momento tienen el acceso totalmente restringido”, sostuvo , “esa es una mirada triste cierto y encima ahora que no tenemos directamente nadie afuera circulando, lamentablemente la actividad va a ser muy difícil de desarrollarla en cuanto a un ingreso genuino por parte de los feriantes”.Apoyo a los sectores popularesFinalmente, y en relación al apoyo que tienen los distintos sectores populares por parte de los concejales Rudolph enfatizó, "hemos estado siempre acompañando, en ese sentido el primer impacto fue acompañando a los cuentapropistas de la comarca, pero lamentablemente el gobierno de Chubut a endurecido su postura en cuanto a la libre circulación comarcal, antes nosotros entregamos certificado de circulación y liberamos las actividades dentro del Ejido. Hoy al mediodía estamos firmando un acuerdo del concejo deliberante con la feria La Saladita que gracias a un acuerdo que ellos han arribado con la gente del club Unión del Sur se ha conseguido un lugar cerrado para que se pueda desarrollar la actividad, que ese fue un trabajo que se ha realizado ante el concejo deliberante en días anteriores y ha llegado a buen fin y hoy estamos ya definiendo cuáles son los protocolos para garantizar el funcionamiento”, sentencio Rudolph.En tal sentido se confirmó que la feria La Saladita abrirá los días jueves , viernes y sábados desde las 10 am hasta las 16hs, y la apertura será el jueves 21 de mayo, con el mismo protocolo de una comercio cualquiera , los adultos mayores desde las 10 am a las 12 am , no se permitirán niños ni mujeres embarazada, en el predio, cabe destacar que se permitirá un cliente por puesto, con la habida desinfección en el ingreso como los locales comerciales que ya están funcionando.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |