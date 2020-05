RAWSON. El impacto de la pandemia del coronavirus en la economía de Chubut eclipsó el reclamo de los empleados estatales de esta provincia, a los que todavía no se les terminó de pagar los sueldos correspondientes a marzo.En el marco de un plan de pago escalonado, el gobierno habrá abonado antes del cierre de este fin de semana el 57% del total de los sueldos correspondientes al primer, segundo y tercer rango -estos son los agentes que cobran hasta 65 mil pesos-, el grupo de menor ingreso de los pasivos, y la totalidad de los trabajadores de la policía y de la salud, prioridad en el cobro en el marco de la pandemia, según un decreto de necesidad y urgencia del gobernador Mariano Arcioni.La continuidad del pago escalonado a los estatales -vigente desde julio del año pasado- agrega ahora como telón de fondo los coletazos del coronavirus en la frágil economía chubutense, entrampada en los endeudamientos en dólares de los últimos diez años y el crecimiento de la masa salarial a raíz de las cláusulas gatillo vigentes en las liquidaciones.El impacto es directo: solo en marzo, la masa salarial saltó a los 4.624 millones de pesos, es decir, 350 millones de pesos más que los meses anteriores debido a los acuerdos paritarios cerrados antes de las elecciones del año pasado que derivaron en la reelección del actual gobernador.La pandemia complicó las decaídas cuentas públicas y activó la crisis en el sector privado. Se estima que al menos unos 6.500 petroleros privados -la actividad económica que tracciona las cuentas públicas mediante la liquidación de regalías hidrocarburíferas- cobrarán entre el 60 y 70% de sus haberes. El descuento fue acordado por los gremios con las operadoras.Los números de la crisisChubut sigue en crisis: hasta el momento cobraron los sueldos de marzo un total 36.778 agentes (29.156 activos y 7.622 pasivos), es decir un 57% del total de 64.460 empleados públicos de la provincia.Para lo que resta de la próxima semana, aún deberán cobrar sus haberes de marzo los rangos 3 y 4, aquellos que perciben por encima de 65.000 pesos mensuales. Allí están incluidos unos 28.000 agentes que corresponden a los sectores de los poderes Legislativos y Judicial, a los organismos de control, y dentro del Ejecutivo, la mayor parte de los docentes y de los empleados viales, entre otros sectores.Chubut se prepara, además, para otros meses críticos. Julio combinará un cruce de variables que puede alcanzar un impacto con pocos precedentes en las últimas décadas. Un vencimiento de deuda por casi 17 millones de dólares, combinado con una caída de regalías petroleras que para ese mes podría proyectar, según las estimaciones oficiales, un ingreso similar a la deuda, o incluso por debajo, lo que dejaría la cuenta en cero.Las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Economía de Chubut el año pasado, al momento de pedir autorización para comenzar a renegociar su deuda externa, no dejan dudas: en abril, Chubut afrontó 16,9 millones de dólares de vencimiento. Como las regalías de marzo todavía no reflejaron completamente la baja de precios del petróleo, todavía alcanzó para pagar la deuda. Esto pese a que ya se registró una menor recaudación.El próximo vencimiento fuerte está previsto para el mes de julio. Son 16,4 millones de dólares en total. El 26 de julio la provincia debería afrontar el pago de 12,6 millones de dólares por intereses del bono Bocade, colocado en el año 2016. Además, ese mes debe descontar de regalías otros 4,1 millones de dólares del fideicomiso financiero tomado en el año 2010, que en la práctica fue un anticipo de regalías.Otro elemento de peso son las cláusulas gatillo de los acuerdos paritarios, todavía vigentes a pesar de la crisis general: los sueldos de febrero habían alcanzado una suma total de 4250 millones de pesos. Pero el escenario cambió apenas un mes después. Según fuentes oficiales, con la inclusión de las últimas "cláusulas gatillo" de salud y educación, el monto a liquidar en marzo superó los 4624 millones de pesos.El pago de los sueldos al total de los empleados públicos correspondientes a la liquidación del mes de marzo representó 374 millones por encima de lo que se pagó como masa salarial por febrero.Por: Ana Tronfi. Fuente La Nación-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |