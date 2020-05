Así lo confirmó en una nota periodística esta mañana en comisionado de fomento Pablo Albornoz y quién junto a la secretaria Belén Bahamonde realizaron un recorrido sobre el trabajo que se viene realizando que incluye la entrega de módulos alimenticios, plan calor y también la limpieza del tendido eléctrico.Primeramente el comisionado de la comuna rural de El manso se refirió a la flexibilización de actividades en la comuna por lo que en tal sentido el comisionado destacó que se encuentran evaluando con la secretaria Belén Bahamonde cómo será esta flexibilización en el Paraje rural “estamos analizando de que podemos accionar para que sea más flexible la situación que estamos pasando en El Manso, pero el ingreso de gente de Bariloche seguirá limitado y vamos a tener algunas excepciones con algunos referentes, encargados de campos privados que tienen que venir a hacer abastecimiento de personal traer combustible y eso, pero después para otro tipo de gente particular vamos a seguir con la misma forma que estamos trabajando hasta ahora”, enfatizo Albornoz.Mas adelante el comisionado se refirió a los trabajos que comenzarán durante la semana que viene y la reunión que mantendrá mañana con el delegado de bosques Fernando Arbat y referentes de Edersa, "Acaban de Comunicarme recién de provincia y de la empresa Edersa que arrancaría la obra de limpieza y mantenimiento del tendido eléctrico a partir de la semana que viene”, sostuvo y agregó que mañana estarán recorriendo en terreno con el delegado de bosques Fernando Arbat y con algún representante de Edersa que va andar por el lugar para coordinar trabajos, permisos y los últimos detalles, es una obra muy esperada después de tantos años que venimos trabajando y pidiendo al limpieza del tendido finalmente se logró que se haga el trabajo”.Seguidamente y en relación a la entrega de módulos alimentarios en la secretaría de la comuna Belén Bahamonde destacó," los módulos alimentarios se están entregando en la escuela de cada paraje para que se acerque la familia a retirar el que le corresponde a cada uno, las familias que están más alejadas estamos acercándola con el vehículo de la comisión”, explicó Bahamonde.Seguidamente la secretaria aprovecho para agradecer también al personal de las escuelas, los porteros porque ya están ayudando muchísimo y acompañándonos también a entregar a esta familia que están lejos, “estamos entregando módulos alimentarios para adultos de la tercera edad que esté también nos acercamos a sus domicilios y lo que estamos tratando hacer ahora, el martes, después de las 15 horas tenemos de nuevo la entrega que se van a dejar directamente en las escuelas y que cada familia se acerca a retirar los mismos”, informo.Seguidamente Bahamonde confirmó que solamente en El Foyel se entregan 25 módulos alimentarios a familias que lo necesitan. Mientras tanto que en toda la comuna rural suman más de 165 módulos en los que se entregan, “son momentos muy difíciles que se están viviendo no sólo El Foyel, sino en toda la comuna rural de El Manso”, enfatizo.Plan calorFinalmente, y en relación al plan calor el comisionado de fomento confirmó que se está realizando un nuevo listado que va a ser cotejado con todas las personas que ya reciben ayuda de la comuna para evitar alguna avivada; Pero de cualquier manera hizo énfasis qué ha llegado mucha gente nueva al paraje que va a necesitar de la ayuda sobre todo de la garrafa social, por lo que ya se puso en contacto con personal de parques porque que hay un par de familias necesitadas del lado de parques nacionales, entonces en conjunto con el guardaparque haremos llegar la garrafa social.En El Foyel logramos alquilar un galpón por intermedio de la comisión de fomento y tenerlo preparado para el plan calor Foyel que es dónde se va a concentrarse todo el acopio de leña y garrafas para la asistencia.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |