Fueron las palabras del intendente de Ñorquincó Félix Moussa quién en contacto con la prensa esta mañana detalló cómo se encuentra la hermosa localidad portal de la línea Sur sobre la Cordillera en virtud de las medidas tomadas por el coronavirus al tiempo que también destacó que tiene que sentarse a dialogar con la gobernadora carrera sobre un par de temas que lo incomodan.Con 64 días de cuarentena ya cumplidos una de las localidades el que también se ha visto afectada en su devenir diario es el portal de la línea Sur en la Cordillera, la localidad de Ñorquincó, esta mañana dialogamos con el intendente municipal Félix Moussa y nos daba un panorama sobre los comercios Y también cómo se están moviendo en el día a día, “estamos con algunos trabajadores de obras, de apoco abriendo en lo que se puede la actividad”, explico el mandatario.Sobre el cierre de la localidad agrego “hasta el 30 de mayo no permitimos el ingresó a Ñorquincó con excepción si Tenes domicilio. Si venís de lugares con circulación vas a aislamiento 14 días obligatorio con conteo médico. A excepción de los permitidos DNU 297/20 . Con control temperatura corporal en accesos y puesto de desinfección.Además, seguidamente se refirió a los controles que se realizan en los accesos, “estamos con guardias en los accesos y ahora un control esporádico en Chenqueniyen”, para evitar que ingrese gente que no se pueda controlar”, detallo.Mas adelante explicó cómo funciona el puesto de desinfección ubicado en el punto estratégico de la ciudad, “montamos un puesto de desinfección vehicular y de mercaderías, allí llegan los proveedores acompañados por un móvil del municipio se les desinfecta el vehículo con una hidro lavadora, luego la mercadería y después se les hace pasar a una oficina donde realizan su transacción comercial, sin que tengan circulación dentro de la ciudad”, detallo Moussa.En relación a las salidas recreativas agrego que Ñorquincó tiene muchos espacios al aire libre donde puede acudir la familia, por lo que han adherido al decreto provincial, “estamos con salidas recreativas, caminatas, bici con caminos marcados” y sobre los comercios también se adhirió al protocolo propuesto desde la provincia, “tenemos los comercios abiertos de 9 -19 hs y domingos cerrado por limpieza general, de igual manera que lo propuso la gobernadora Carreras”.Relación incomodaFinalmente, consultado sobre la relación con el gobierno provincial el mandatario se mostró abierto al diálogo, pero contrariado, "la relación con la gobernadora es incómoda, tengo que sentarme a charlar, de hecho, yo viajé a Viedma y no pudimos coordinar un encuentro, luego me llamaron desde el Foro de intendentes a Buenos Aires y en ese momento me avisaron que tenía una reunión con la gobernadora por lo que no pude asistir. Después lo ya conocido por todos, la cuarentena y desde que inició esta cuarentena no he salido de Ñorquincó", explicó Félix Moussa.Más adelante y señalando lo incómoda de la relación se refirió a varios proyectos que deberían haber sido ya plasmados en la realidad y no han tenido respuesta utilizando como ejemplo la situación de las garrafas del plan calor que según detalló el municipio recibe 50 garrafas que a modo de -gauchada- le hace llegar la titular de Desarrollo Social de El Bolsón Laura Rojas a pesar de que ellos tienen, como municipio autónomo, su listado particular de personas necesitadas y debería llegarle este recurso al municipio destacando que son 140 las familias que necesitan no sólo del gas sino también de la leña.Antes de despedirse el mandatario resaltó que del año pasado la provincia aún le debe $90000 de este plan y se mostró esperanzado que este año si, le paguen los $150000 qué le alcanza solamente para comprar 90000 kilos de leña pero por lo menos es una ayuda enfatizó Moussa.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |