Esta mañana un grupo de trabajadores de la empresa se presentó en la oficina de empleo local para llevar adelante una conciliación obligatoria en lo que sostienen como pedido el pago total de los haberes adeudados y las cargas sociales como corresponde. En concordancia Roberto Pascual creador de la empresa que ya tiene 36 años de historia, pero se ha desvinculado de la misma desde hace 12 años sostuvo "Este es el final de la empresa, acá se termina La Golondrina".Desde las 10:30 trabajadores de la empresa La Golondrina se nuclearon afuera de la delegación de trabajo en El Bolsón donde se realizaba una conciliación obligatoria entre la abogada que los representa y los propietarios de la empresa, " teóricamente iban a pagar un 25 o 30 porciento del sueldo, el 50% que tenía que poner el gobierno todavía no se gestionó", sostuvo Gustavo Galante, chofer de la empresa.Seguidamente agrego que inclusive la plata que se depositó hay chicos que todavía no la pueden cobrar, "porque no tienen la tarjeta o algunos que vivimos en Chubut Tenemos que pasar de Chubut a Río Negro para cobrar porque el depósito se hizo en el banco Patagonia".Además, expreso que fue todo mal hecho, "lo que nosotros necesitamos es cobrar, y con todos los mensajes que están mandando por WhatsApp nos están echando la culpa de que estamos desestabilizando la fuente laboral del resto de los compañeros porque hay compañeros que no están en el reclamo, básicamente hicieron una división entre los trabajadores", explicó Gustavo Galante.Cabe destacar que la empresa al día de la fecha cuenta con 82 trabajadores y en ningún momento enviaron algún telegrama de despido según informaron los propios trabajadores.Cooperativa de trabajoMás adelante y consultado el trabajador sobre si evalúan la posibilidad de establecerse como Cooperativa de trabajo explico, "nosotros no hemos tenido conversaciones de eso, en ese sentido nada que ver, si llego a nosotros, a nuestros oídos que una o dos personas choferes de la empresa estaban arreglando con ciertos concejales del concejo deliberante de El Bolsón armar una cooperativa, en todo caso si se hablase de esto tendría que hacer un acuerdo con todos los choferes y no algo que lo armé una persona sola, de todos modos no sabemos nada cierto sobre esto", explico Galante.Las asistentes no cobranEl reclamo también los llevan adelante las asistentes de los recorridos escolares que sostienen que tienen un recibo de sueldo irrisorio por una actividad que no es la que están realizando y que muchas de las compañeras están en negro por lo que ni siquiera van a recibir la carga de aportes sociales como corresponde, "primero nos dijeron que nos iban a dar un 25% como al resto de los trabajadores y después nos dijeron que quedábamos afuera porque no estábamos trabajando ya que no hay recorrido escolar, tampoco hay tarea a realizar entonces tampoco nos iban a pagar a raíz de eso es que se forma este grupo tratando de ver cómo paleamos la situación entre todos, porque somos parte de la empresa", destaco la asistente.