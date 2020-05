Ante la situación local por el COVID19, el Hospital de Area Programa El Bolsón informa:- Permanece internado en el hospital de Area El Bolson un (1)caso confirmado de COVID19, el mismo se encuentraasintomático y tiene nexo epidemiológico con un caso de lalocalidad de San Carlos de Bariloche- Se continúa con el aislamiento y la vigilancia epidemiológicade los contactos estrechos del caso anterior. A la fecha todospermanecen asintomáticos.- No se han registrado nuevos casos sospechosos hasta laconfección de este parte.- Hasta el momento no hay evidencia de circulación comunitariaen nuestra localidad.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |