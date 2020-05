Esta mañana desde las 10 de la mañana un grupo de cuentapropista de la región se nuclearon sobre la ruta nacional 40 en el límite entre Chubut y Río Negro bajo el lema queremos trabajar así se realizó un corte total del tránsito interprovincial que por momentos generó discusión entre los manifestantes y una persona que quería ingresar a El Bolsón. Mañana vuelve el corte.Pasado de las 10 de la mañana comenzaron a nuclear se los cuentapropistas que están pidiendo poder transponer el vallado impuesto por la provincia de Chubut en el límite 42 para poder trabajar y de esta manera ganarse el sustento, "vinimos a hacer un corte de ruta por porque no nos bancamos la división de nuestra comarca, no podemos pasar a trabajar todo el mundo la está pasando muy mal y esto nos parece totalmente injusto", explicó José Bahamonde un conocido herrero de la región.En contrapartida se esperaba una columna similar de trabajadores que llegaran desde el Chubut, sin embargo, consultado uno de los referentes chubutense Freddy Sepúlveda explicó que efectivos de la policía de esa provincia no le permitieron llegar hasta el límite para manifestarse aduciendo que estarían incumpliendo el protocolo 205 por lo cual serían no sólo posibles de una multa, sino que se le secuestraron los vehículos.Momentos de tensión promediando el mediodía el corte se puso más tenso cuando una mujer que tenía turno médico intentó trasponer la fila de trabajadores así se dio por una discusión que terminó con un diálogo abierto entre distintos manifestantes y la mujer que sostenía que por fin después de 40 días podía llegar a El Bolsón primeramente a buscar medicamentos luego hablaba de un turno médico que había logrado a pesar de que tú no le daba los permisos, "Yo estoy de acuerdo con el corte, hace dos meses que no puedo trabajar, tengo un turno con el médico, tengo que ir al banco a retirar dinero porque tampoco tengo dinero, sin embargo me parece que esta no es la forma de hacer el reclamo, explicó la joven que protagonizó por momentos una discusión subida de tono con los manifestantes.Mañana vuelve el corteConsultados los referentes de los trabajadores autoconvocados, tanto de Chubut como de Río Negro confirmaron que para mañana martes 12 de mayo volverá el corte sobre la ruta nacional 40 a la altura del límite entre Chubut y Río Negro, "va a ser como el día de hoy desde las 10:00 de la mañana hasta las 13,30hs, y los cortes tendrán entre 15 y 20 minutos de duración luego vamos a dejar que pasen los vehículos La idea es visibilizar nuestro reclamo y que el Gobernador Mariano Arcioni entienda que necesitamos trabajar sostuvo uno de los referentes consultados.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |