El aviso bien podría ser para cualquiera de los barrios de El Bolsón sin embargo la zona afectada, en este caso es Mallín Ahogado, así la conocida familia Catalán fue víctima esta madrugada de la visita de al menos un delincuente que se robó más de 1000 metros de alambre perimetral.En diálogo con noticias del Bolsón Jorge Catalán, hijo de la víctima relató Cómo fue la situación vivida a esta mañana cuando al llegar a un galpón ubicado a unos 50 metros de la casa de la vecina se encontraron con que les faltaba un rollo de alambre que estaban utilizando para cerrar un cuadro, "es una vergüenza cuando fuimos a trabajar en el alambre que estamos trabajando nos encontramos con que esta madrugada, cerca de las 6 de la mañana, algún vecino delincuente se llevó un rollo de unos 1000 metros de alambre", explicó el vecino que no podía caer en la situación del robo que habían sufrido.Botas de gomaEse fue el rastro que siguieron los efectivos de la brigada de investigaciones de la comisaría 12 de El Bolsón, los mismos salían directamente del lugar donde estaba guardado el alambre y cortando campo traviesa se habrían rumbo hacia La Pampa de Mallín Ahogado, todo esto dejando detrás el rastro de las botas de goma.ConsueloLuego de graficar de que este delincuente se alzó con el alambre que tiene un valor cercano a los $10000, Catalán se conformó remarcando que gracias a Dios no le hicieron nada a la vieja, " mira por lo menos tenemos que dar gracias de que no le hicieron nada a mi vieja, si tomamos en cuenta que hace un tiempo atrás a menos de un kilómetro de la casa de mi mamá asaltaron a dos ancianos, los molieron a golpes para robarle un par de porquerías, Imagínate lo que habrían hecho con mi vieja, por lo menos se llevaron el alambre pero no la golpearon".Advertencia"Cómo están las cosas te puedo asegurar que el primero que veamos dentro de nuestra propiedad, le vamos a tirar un tiro pero que se queden tranquilos que no vamos a tirar para lastimar vamos a tirar a matar", señaló el vecino que también remarcó que están cansados de vivir a merced de los delincuentes.