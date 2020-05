El posteó en redes sociales por parte de un Facebook NO OFICIAL del hospital de área de El Bolsón denunció no sólo la mala comunicación institucional en medio de la pandemia COVID-19, sino más grave aún la relación que la actual dirección mantiene con el voluntariado que hace 31 años asiste desinteresadamente al hospital de El Bolsón, hospital que no es de los médicos ni de los enfermeros ni de los mucamos es de la comunidad es del pueblo de El Bolsón. “Sí, producen tensiones”, dijo Blanco, consultada sobre supuestas presiones.Ana María blanco es la titular de las voluntarias denominadas Damas de Rosa que un Primero de Mayo hace 31 años pusieron el pie en el hospital de área de El Bolsón y nunca lo abandonaron, no sólo asistiendo con una palabra de aliento, sino que muchas veces con un juguete a una criatura o con una revista a un adulto para que transmite de mejor manera los días que llevan internados en el hospital.Hace un par de semanas atrás una familia nativa de la localidad de El Bolsón decidió donar un millón y medio de pesos al hospital; El 50% para que sea utilizado en la UCI, unidad de cuidados intensivos, donde se están realizando algunas reparaciones. el otro 50% para que sea utilizado por las voluntarias Damas de Rosa, Ana María Blanco nos explica cuál es el fin de este dinero que fue donado por una familia de la localidad, "específicamente está familia dijo, el 50% de La donación para la UCI la unidad de cuidados intermedios y el otro 50% ustedes vean que es lo que hace falta, pero lo que también nos dejó en claro que él quiere que sea un equipamiento que quede en el hospital más allá de la contingencia ésta ".“Concretamente que no se utilice para comprar sabanas, alcohol o algo que se vaya utilizando el día a día, pero también de esas cosas nosotros hemos comprado con la colecta que se hizo dentro de la comunidad, todo ese material que era más urgente en ese momento porque todavía no había llegado posiblemente del ministerio, entonces si compró en ese momento lo más urgente, lo compramos con esa recaudación local ".En relación a la recaudación que hace alusión Ana María Blanco las Damas de Rosa lograron recaudar más de $170000 donados por los propios vecinos de la localidad a través de lo que se recauda con el roperito y el funcionamiento del kiosco, que también explicó que en épocas de pandemia no se puede abrir el roperito, y el kiosco en la medida que se hacía oportunamente porque esta cuarentena genera una caída en las recaudaciones.Campaña localDesde el 13 de mayo El Voluntariado del HAEB dio por finalizada la Campaña COVID-19 de recaudación de fondos a través de la cuenta bancaria.Este es el total de lo recaudado y de los elementos comprados:Total, recaudado $ 168.730.- Total elementos comprados $ 177.626.-Si bien terminamos la recepción de donaciones para el Covid- 19, continuamos recibiendo colaboraciones para nuestra tarea habitual que venimos realizando desde hace 31 años con los pacientes internados y ambulatorios.♥Todo nuestro agradecimiento a la comunidad por su permanente apoyo♥Equipamiento hospitalarioCon todo Blanco explicó que con el resto del 50% de la donación que hizo esta familia de la localidad que ronda los $750.000 se debe destinar a compras que queden en el hospital compras que tengan que ver con equipamiento hospitalario, " con el resto, el 50% hemos comprado una pinza para cirugía que les hacía falta, pero queremos ese tipo de cosas, que es equipamiento que quede en el hospital para más adelante también, que haga falta para el uso de los diferentes servicios”, enfatizo la voluntaria.Más adelante destacó que el pedido de equipamiento corre por cuenta del personal médico y la dirección del hospital, "la metodología es como hemos trabajado siempre, la dirección nos pide algo, Si nosotros estamos en condiciones de comprarlo lo hacemos, así que esperamos que la dirección nos pida dentro de lo que es de esa donación y ahí compraremos lo que la dirección nos pida, pero siempre y cuando sean equipos".Sin embargo en toda esta situación y con dólar que cada vez trepa más alto hay que tener en cuenta la urgencia de comprar elementos porque el valor de la moneda nacional se deprecia, es de destacar que la donación está depositada en la cuenta de las voluntarias obviamente en moneda nacional y con cada semana que se pierde el valor adquisitivo del peso argentino lo que se pueda comprar a valor dólar, destacando que todos los insumos hospitalarios de esa índole se cotizan en dólares, va a ser cada vez menos conforme avanza el tiempo por lo que sería determinante que la dirección del hospital de área de El Bolsón tenga un objetivo para ese dinero antes de que se desvalorice en una cuenta".Una tensa relación con la direcciónFinalmente le consultamos a Ana María integrante de las voluntarias que desde hace 31 años llevan adelante esta acción en el hospital de área El Bolsón, cómo es la relación con la actual dirección del nosocomio a la cual nos dijo, "bueno, sí producen tensiones, pero nosotros no tenemos ningún problema con nadie del hospital, nunca lo tuvimos y no queremos tenerlo. Queremos seguir hablando o sea conversando las necesidades eso sí, nuestra intención es siempre ayudar al hospital en lo que se pueda".Que dicen los trabajadores a través de un Facebook, no oficial.Enfermeros, médicos y personal de salud, y las voluntarias del Hospital, lamentamos toda esta situación de información confusa, la directora Lamberto y el ministro de salud, no quieren que se dé el parte médico en conferencias de prensa y no podemos dar notas periodísticas, lo habrán notado.También solicitamos que la dirección del hospital deje de presionar a nuestras increíbles voluntarias para que le den el control del dinero donado a las mismas y no a la directora. dinero que no fue donado para causas políticas de la dirección del hospital, fue donado para hacer un uso correcto para el beneficio del pueblo.estamos en contra de no informar a nuestro querido bolsón, pero el acoso y amenazas laborales impiden la libre información.Rogamos a El Bolsón que exigí a Lamberto y a la gobernadora que nuestro pueblo sea bien informado.que no nos pase lo que está sucediendo en Bariloche con la información distorsionada con un Bariloche fuera de control.Gracias a la comunidad. 