Pese al anuncio del Gobierno Nacional de líneas de crédito especial al 24% para el pago de sueldos en la actividad privada, algunos bancos aún no han implementado de forma rápida y eficiente la facilidad de préstamos a las empresas con mayores dificultades económicas provocadas por la cuarentena preventiva y obligatoria ante el Covid-19.LA SITUACIÓN EN EL BOLSÓNPara el pequeño o mediano empresario es prácticamente imposible obtener una de estas ayudas financieras en el Banco Nación de El Bolsón, según lo expuso la Cámara de Comercio local a través de sus asociados quienes reclaman que "las respuestas van dilatándose en el tiempo con pedidos de cuestiones que son cada vez más difíciles de cumplir, y una vez que logra el comerciante juntar toda la documentación requerida, la respuesta siempre es la misma: "ya no hay cupo"."Ante esta realidad la Cámara de Comercio de El Bolsón pidió explicaciones al Banco Nación, por los créditos anunciados que no llegan y por otra falencia que es la falta de un gerente en la sucursal local.EL PROYECTO DIRIGIDO A BANCO NACIÓN:Como legisladora de Río Negro en representación del circuito Andino y acompañada por el legislador de Bariloche Juan Pablo Muena, también integrante del bloque Juntos Somos Río Negro, elevaron un proyecto de comunicación al Banco de la Nación Argentina el cual ya fue aprobado para su tratamiento en la próxima sesión de la Legislatura de Río Negro que se preve será próximamente de manera virtual.El proyecto exige al Directorio del Banco que se proceda a la urgente designación de un gerente para El Bolsón, con poder de decisión suficiente, en momentos en que la emergencia sanitaria, económica y social exige una conducción acorde a la alta y urgente demanda que tiene dicha entidad en la región.Además se exige la inmediata validez para la totalidad de las carpetas de antecedentes de los clientes del Banco, prorrogando sus vencimientos por el plazo de un año, a la totalidad de operaciones crediticias vencidas y/o que venzan en los próximos seis meses.También el otorgamiento de crédito inmediato a sus clientes y autorización para giros en descubierto conforme a los últimos antecedentes presentados, con razonable discrecionalidad, en base a la inflación del año 2019. Solicita también la inmediata habilitación de ventanillas de atención para clientes para el depósito y/o retiro de efectivo y la habilitación de procedimientos para la entrega de chequeras.