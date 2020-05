En horas de esta mañana se produjo la demora de una persona que ingresaba a la localidad de El Bolsón con miras de realizar compras, consultado el titular de seguridad vial de la policía de la provincia de Río Negro sostuvo que la persona primeramente dio una versión y luego otra siempre muy nerviosa y maltratando al personal policial por lo que debió ser demorado. Rojas también confirmo que los efectivos recibirán equipamiento de invierno.La situación se dio hoy por la mañana cuando un vecino de Mallín Ahogado intentaba ingresar a la localidad de El Bolsón en su vehículo particular acompañado de su pareja, en el vídeo logrado por el director de canal 36 se observa cuando el joven es demorado por los efectivos policiales al grito de que esto es un abuso de la policía.Más tarde y consultado el oficial Inspector Rojas, titular de seguridad del destacamento de seguridad vial de El Bolsón confirmo la demora de este joven, “la situación se dio cuando le joven explico primeramente que ingresaba con miras de realizar el pedido semanal a lo cual la empleada policial explicó que no podían circular las dos personas con el mismo fin a lo que rápidamente cambió de parecer y dijo --Bueno mi señora va a comprar y yo voy a trabajar--, ante esta nueva explicación el personal le pidió a la persona que muestre el permiso de tránsito para trabajar a lo cual el hombre se negó y dijo que no iba a presentar ninguna documentación".Seguidamente y ante la violencia con que se dirigía hacia los efectivos policiales el vecino debió ser demorado, sostuvo Rojas “por tal motivo se le dio conocimiento del hecho a la jueza de Paz sobre la situación y los pocos minutos el hombre recupero la libertad siempre ligado a un expediente contravencional, por desorden en la vía pública”.Nueva adquisición para los Cuerpos de Seguridad VialEl Jefe de Policía de la provincia Río Negro Comisario General Daniel Roberto Jara junto al Ministro de Seguridad y Justicia Gastón Pérez Estevan hicieron entrega este miércoles de capas impermeables para la lluvia al Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma.Se contó también con la presencia de la Subjefe de Policía Comisario General Rosalba Beatriz Castillo y el Director General de Prevención, Seguridad y Orden Público Comisario Mayor Osvaldo Adrián Telleria.Asimismo, se adquirieron más de 200 capas que serán distribuidas en toda la provincia, con gestiones realizadas desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía.Las capas serán distribuidas a partir de mañana en los Cuerpos de Seguridad Vial de General Conesa, San Antonio, Choele Choel, Chichinales, General Roca, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Bariloche, Río Colorado y Los Menucos.También se entregarán a los Destacamentos Especiales y Puestos de Control de Seguridad Vial de Sierra Grande, Pomona, Cervantes, Paso Córdova, Barda del Medio, Casa de Piedra, El Labrador, Puente Dique, Dina Huapi, El Bolsón y Jacobacci.Estas capas impermeables cuentan con cintas refractarias para poder ser visibles sobre la ruta y el distintivo de la Policía.La indumentaria está destinada a los efectivos que se encuentran realizando tareas de prevención sobre las rutas las 24 horas controlando la circulación de personas en los accesos para evitar la propagación del coronavirus.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |