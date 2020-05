Se trata de dos vecinos de El Bolsón que se encontraban haciendo leña en el predio de gendarmería, una actividad que no sólo practican decenas de vecinos humildes de la localidad, sino que de alguna manera limpia el terreno que tiene abandonado gendarmería en el corazón de El Bolsón. Por la situación los tuvieron 4 horas demorados incluso había un menor entre las personas, también les secuestraron los vehículos.Claudio Inalef y Nazareno Burgos nos cuentan la odisea que les tocó vivir cuando, como es habitual, fueron a buscar ramas de Sauces para calefaccionarse, "el día domingo nosotros nos dirigimos al escuadrón 35 al predio a retirar leña y apareció un oficial y nos retuvo ahí dentro del escuadrón de las de las 17:30 de la tarde hasta las hasta las 21.30”, explicó Burgos.Seguidamente agregó, “nosotros vamos buscar palos de sauce porque no tenemos un mango para comprar un palo de leña, porque con la situación que estamos viviendo en el país con el tema de la cuarentena nosotros no podemos trabajar, no no no tenemos plata para comprar leña”, enfatizo.Cuál es el delitoEn todo momento los vecinos pedían información sobre que delito estaban cometiendo, “Yo me refería al oficial si yo estaba cometiendo algún delito, ¿porque me tenían retenido ahí? y él me dijo que llamó al fiscal y le dijo que no que estamos cometiendo ningún delito y yo le preguntaba y porque entonces me retenía? Y dijo que porque están propagando el tema de COVID- 19, pero sí es lo que veo, estamos dentro el horario donde se puede circular”, explicaba Burgos.Seguidamente explicaron que hacer leña de sauce es una práctica habitual, “yo fui un par de veces, pero nunca me llamaron la atención, más bien un día que pasó gendarmería y vieron que yo tenía la camioneta cargada y no me dijeron nada, históricamente hace muchísimos años que la gente para su camioneta y cargan leña de sauce, incluso Galindo también junta leña y nadie le dice nada no, no sé porque a nosotros sí, porque andaba mucha gente allá dentro con machete retirando leña, lo que le preguntaba y me respondió que él ahora estaba con nosotros, ahora estoy con ustedes”.Demorado con una menorEn la misma situación se encontró Claudio Inalef quien nos relató, “lo mismo que le estaba contando a mi compañero yo andaba con mi hijo que tiene 12 años, lamentablemente es verdad lo del horario de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche nos tuvieron retenidos, no sé por qué sistema, el gendarme llamo por todos lados y nadie le estaba contestando ninguna respuesta buena y es sobre todo creo que todo por la parte de él nomás, porque nadie le dio una orden”, sostuvo el vecino.Soy consciente de la leySeguidamente Inalef explicó que no se puede ir a buscar leña al campo por varios motivos, sobre todo la falta de dinero, “yo tengo mi camioneta, la quiero retirar por el tema que tengo que changuear, justo recién pasé a retirar el certificado que hice el día viernes pero como les comenté no puedo traer leña del campo porque yo sé que sí traigo leña del campo me tengo que gastar $800 en nafta, para ir al campo y venir, además yo no podía traer línea por el tema de la policía, que es otro control que yo también respeto, sin guía no podes traer leña”.Sin ConstanciaSeguidamente los vecinos confirmaron que le fueron retirados los dos vehículos sin que le dieran ninguna constancia de que gendarmería les retiraba los rodados y remarcaron que los dos automotores tienen toda la documentación pertinente y en regla a lo que piden que rápidamente que les sean reintegrados porque están perdiendo de poder trabajar y ganarse el sustento, habida cuenta de que sus vehículos fueron retenidos indebidamente y están secuestrados por la gendarmería nacional.De igual manera otros vecinos de barrio Usina denunciaron situaciones similares cuando comenzaba la cuarentena y le fueron retirados sus rodados a ellos tampoco se les entregó constancia alguna del retiro de los mismos y no se les informó qué infracción estaban cometiendo para que los vehículos sean secuestrados por el organismo nacional.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |