Así lo confirmó en diálogo con la prensa esta mañana la concejal Eugenia Carrizo que luego de la reunión mantenida con el intendente Bruno Pogliano y sus pares del bloque de Juntos Somos Río Negro analizaron el proyecto provincial del cual se adhirió casi en su totalidad, salvo en el articulado que habla sobre las salidas de esparcimiento. Además, se refirió a la reunión mantenido en la frontera caliente con sus pares, desde donde saldrá un pedido al presidente Fernández.Si bien el decreto provincial firmado por la gobernadora Arabela Carreras habla de la posibilidad de que los vecinos puedan realizar esparcimiento social a unos 500 metros de su domicilio, este articulado no fue aprobado por el ejecutivo de El Bolsón y así lo explica la concejal Eugenia Carrizo, "está bueno aclararlo porque esta situación ha generado expectativas a través de las noticias que se han posteado en algunos medios online, en el decreto provincial tal cual lo han leído está incluido el permiso de salir a no más de 500 mts de los hogares para esparcimiento, pero no se tienen que olvidar que la última palabra la tiene el intendente de cada localidad, evaluando la situación de necesidad".Seguidamente agrego que en este sentido ayer mantuvieron una reunión con el intendente Pogliano junto a Guillermo Gaiero, Agustín Guasco y los concejales del bloque de juntos somos rio negro , allí evaluaron la situación de a qué comercios se le da apertura, "en esto se va a adherir de forma parcial al decreto de provincia por una cuestión de que no sé va a permitir la salida a 500 metros para caminar o a oxigenarse un poco, eso no está contemplado", enfatizo Carrizo.Frontera caliente.De igual manera la concejal de Juntos Somos Río Negro se refirió a la reunión mantenida con sus pares de El Hoyo y Lago Puelo este mediodía en el límite del paralelo 42 tendiente a destrabar la situación que tiene cautivos a cientos de trabajadores autónomos que no pueden transponer esta frontera para poder ganarse el sustento diario, " en realidad fuimos invitados a esta reunión que si bien estábamos al tanto de la situación a través de los cuentapropistas en nuestra localidad, nos invitaron los concejales colegas de otras localidades para acompañar esto que se va a generar que es un reclamo y una nota que se enviara a nación".Con todo la edil agrego, "por esta situación, que donde nosotros productivamente y económicamente estamos relacionados con las localidades de la comarca, se está pidiendo que se haga una un corrimiento del control en el en el Paralelo 42 sobre ruta nacional 40, que la verdad que está complejizando un montón la situación económica y la situación de muchos vecinos que no pueden en este momento cumplir con sus actividades".Sobre la reunión explicó que fue una reunión evaluativa, "Nosotros no tenemos facultades y se lo hemos explicado a cada vecino que nos ha venido a pedir una ayuda, que no tenemos facultades en otra provincia; Así que mantuvimos esta reunión y se decidió, dada la situación, elevar una nota dirigida al presidente Alberto Fernández, pidiendo que interceda para que se realice el corrimiento de este reten de control hacia la zona de Leleque", informo la concejal Carrizo.