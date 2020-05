Fue durante el día sábado y de esta manera son más de 180 los turistas que estaban varados en El Bolsón y que fueron ayudados a regresar a sus localidades de origen, destacó el secretario de turismo Bruno Helrriegel.“Hace 45 días que estamos trabajando desde la secretaría de turismo primero en un plano más desde la casa haciendo el trabajo de oficina, pero hecho en casa y ahora ya desde la semana pasada atendiendo aquí en la oficina de turismo los días lunes, miércoles y viernes”, explico Helrriegel.Mas adelante agrego que esto tiene que ver con, de alguna forma u otra llevarle la solución a la gente que está que está parada aquí en El Bolsón y también poder darle una mano aquellas personas que están paradas en otros lugares del país que necesitan volver a nuestra localidad, “al momento hablamos de más de 180 personas que se han podido volver a sus lugares y que se han ido en alrededor de 6 micros la mayoría de acá y algunos desde Bariloche con gestiones intermedias para que pueden llegar a sus hogares y algunos inclusive gestionado en forma conjunta con los municipios de la comarca andina”.No son servicios gratuitos.Sobre el último viaje que salió el pasado fin de semana el secretario de turismo explicó que al igual los que los anteriores es un servicio que brinda una empresa privada por ende tiene un costo que tiene que hacerse cargo del interesado, " lógicamente nosotros sacamos el día sábado un micro que se fue con alrededor de 36 pasajeros seis o siete de ellos de la zona del alto Valle rionegrino y el resto iba directamente a la zona de capital federal y gran Buenos Aires”.Sobre el pago del pasaje agrego, “nosotros como municipalidad y como secretaría de turismo hacemos las gestiones pertinentes para que las empresas que están autorizadas por la secretaría de transporte de la nación puedan realizar el traslado de pasajeros en el marco de los DNU que están vigentes, hoy por hoy el municipio se encarga de todos los permisos para que estos micros puedan circular por todo el país, pero se trata de viajes privados que realizan las empresas que están autorizadas por la nación, viajes que tienen un costo, no son gratuitos y por el momento son los únicos micros que están circulando en todo el país y todos tienen un costo dependiendo del lugar a dónde vas”, enfatizo Helrriegel.Qué pasa con los turistas que aún quedanSeguidamente el secretario se refirió a los turistas que aún todavía quedan varados en El Bolsón y no pueden llegar a sus localidades de origen, "Aún quedan algunos turistas de destinos muy particulares en los cuales todavía no podemos resolver su regreso porque son 1 o 2 personas que van a quizás a pueblos o ciudades que están en zonas muy alejadas en las cuales no hay micros autorizados para esa zona o no hay empresas interesadas en hacer esas líneas, nosotros para estos pasajeros estamos coordinando con otras secretarías de turismo tanto de Río Negro como de la provincia de Chubut y también de la provincia Neuquén para tratar de juntarlos a todos hacer un retiro y que ese micro pueda viajar al destino y puedan llegar estas personas a su lugar de residencia”, señalo el funcionario.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |