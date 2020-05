Después de cumplir 21 días en aislamiento, esta mañana recibió el alta médica el único paciente positivo de COVID-19 de El Bolsón. De esta manera la localidad cordillerana no tiene casos y permanece sin circulación comunitaria.“Es una linda noticia que en El Bolsón no haya casos positivos, sospechosos y tampoco circulación comunitaria, sin embargo no debemos relajarnos. Es momento de ser conscientes y actuar con responsabilidad social, cumpliendo las recomendaciones sanitarias y de prevención”, señaló el intendente Bruno Pogliano al ser consultado por medios periodísticos.Las autoridades sanitarias locales informaron que finalizaron los testeos de los contactos estrechos del caso confirmado, habiéndose realizado un total de 18 hisopados vinculados. De manera que están en condiciones de reintegrarse a sus funciones laborales.“Toda la comunidad está realizando un esfuerzo en esta emergencia sanitaria, debemos continuar por este camino. Mientras sigamos cuidándonos y respetando las medidas de prevención, podemos implementar nuevas flexibilizaciones, como lo hemos resuelto en el último tiempo con rubros, actividades, horarios y eximición de tasas para paliar el impacto generado por la pandemia en los comerciantes locales”, indicó el intendente Pogliano.Cabe destacar que el último paciente permaneció en aislamiento durante 21 días, y de acuerdo a los protocolos sanitarios y las normativas vigentes puede recibir el alta médica. Además, el parte médico indica que “no hay evidencia de circulación comunitaria en la localidad”.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |