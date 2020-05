En la mañana de hoy, el Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo mantuvo una sesión especial en la cual fueron aprobados cuatro proyectos de forma unánime y el restante con votos divididos.Se declaró de interés municipal el proyecto de Declaración N° 02/2020, presentado en la legislatura provincial por el bloque del Frente de Todos, en el que se sugiere reformular el plan provincial de Tarjeta Social para llegar a sectores en situación de vulnerabilidad social y necesidades alimentarias y nutricionales que actualmente no son beneficiarios de la tarjeta nacional Alimentar y declara la necesidad, dado el actual contexto económico y social, de incrementar los recursos que perciben los titulares de la Tarjeta Social Provincial, elevando el monto a un valor equivalente al otorgado mediante la Tarjeta Alimentar Nacional.Fue aprobado por cuatro votos a favor (Fanny Ávalos, César Salamín, Edgar Sandoval, y Gustavo Flak) y tres en contra (Gretel Arce, Gisel Cortés y Ariel Zsudruk).Además, se aprobó por unanimidad la prórroga la Ordenanza Municipal N° 044/17, la cual tiene como objetivo la construcción de 20 viviendas sociales, a través del Instituto Provincial de Vivienda.Las unidades habitacionales deberán iniciar la obra en un plazo no mayor a un año, caso contrario el municipio queda facultado a retrotraer el dominio automáticamente a partir de promulgada la presente norma.Por otra parte, desde el área de Obras Particulares se pidió autorizar la venta de maderas de álamo (200m3) y pino (100m3), que se encuentra en el corralón municipal. Los ingresos serán utilizados para realizar mejoras en el corralón, y el proyecto fue aprobado por unanimidad.La concejal Fanny Ávalos, presentó una Declaración de Interés para el proyecto denominado "Adquisición de bienes e insumos para apoyo a la producción:, impulsado por la Asociación de productores de El Hoyo, teniendo en cuenta que la asociación de productores brinda el servicio de maquinaria para laboreo de suelos, siembra y cosecha; gestiona capacitaciones; participa en la compra conjunta de insumos y semillas; y colabora en la comercialización, entre otros.Por este motivo, desde el Concejo Deliberante de El Hoyo se aprobó por unanimidad el proyecto, con el objetivo de fortalecer la producción local.Finalmente, se declaró de interés municipal, de forma unánime, la creación del Comité de Desinfección Hospitalaria de Hospital Rural El Hoyo, como instrumento consultor en la toma de decisiones en el ejido municipal, mientras dure la pandemia, en el marco del año internacional de la enfermería fue declarado de Interés Municipal por este Honorable Concejo Deliberante-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |