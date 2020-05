El hecho ocurrió en la ciudad de El Maitén, en el sector del barrio Federal, donde un individuo fue detenido por efectivos policiales en momentos que perseguía a su esposa con una maza. La mujer llevaba a un aniño en brazos y fue rescatada por los uniformados, confirmo a noticiasdelbolson el comisario Hugo Melipil.Según relata la crónica policial, entré gallos y medianoche, el personal policial del pueblo ferroviario, sorprendió en la vía pública a un sujeto que corría a su esposa con una maza de albañil con la cuál pretendía agredirla.La mujer logró escapar de la vivienda conyugal, y huía con una menor en alzas, y gracias al accionar de los uniformados no sufrió ningún tipo de lesiones.Pero el revoltoso pese advertir la presencia de la autoridad policial, no ceso con su conducta, ya que también intentó agredir a los propios uniformados.Fue detenido, se le incautó además de la maza de importante tamaño y peso (1) cuchillo.Intervino el ministerio público Fiscal de la comarca andina.Permaneció demorado bajo las imputaciones de violencia familiar, amenazas agravadas y resistencia a la autoridad y hasta tanto se tramitaron todas las medidas de protección de la víctima.Finalmente fue excluido del hogar, confirmo el comisario Hugo Melipil titular de la comisaria de El Maitén.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |