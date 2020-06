Era un ex combatiente de Malvinas el hombre fallecido en el incendio de cuesta del ternero.





La Trágica noticia del deceso de Rafael Ibarra un ex combatiente de Malvinas llegó hasta Tierra del Fuego desde donde el centro de excombatientes de Malvinas en Ushuaia brindo su pesar a toda la familia de veteranos de la guerra.Con un posteó que sostiene que el centro de excombatientes de Malvinas en Ushuaia informaba el fallecimiento del VCM Rafael Ibarra, los ex combatientes despedían a su camarada.Según destacaron Ibarra estaba realizando la cuarentena en la región de El Bolsón y nunca pudo regresar a Tierra del Fuego.