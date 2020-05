De esta manera se manifestó el intendente Bruno Pogliano en dialogo con noticiasdelbolson ante la consulta del caso positivo, señalando que a través del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, a cargo de Agustín Guasco, el Ejecutivo Municipal solicitó informes a las autoridades policiales, a cargo de los controles en ambos accesos, y además requirió que se apliquen las sanciones correspondientes.“Es evidente que fallaron los controles, por ello pedimos informes a la Policía para que se aclare esta situación y también para llevar tranquilidad a la población. También solicitamos que se apliquen las sanciones correspondientes”, indicó el intendente Bruno Pogliano.En este sentido agregó que “si bien la situación de El Bolsón cambió ante este caso positivo, no es para alarmarse dado que en la ciudad no tenemos circulación comunitaria, este caso tiene nexo epidemiológico con un positivo de San Carlos de Bariloche y las personas que tuvieron contacto con esta persona están aisladas”.“Quiero agradecer a las vecinas y vecinos por el gran nivel de acatamiento al aislamiento, la responsabilidad en el uso de barbijos o tapabocas y el respeto por el distanciamiento social. Debemos evitar salir, y en el caso de hacerlo cumplir con las recomendaciones de prevención y sanitarias, es la única manera que tenemos de cuidarnos”, finalizó Bruno Pogliano.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |