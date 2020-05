Con las fuertes lluvias que se precipitan desde el viernes en la localidad cordillerana se observó el anegamiento de varias arterias, sobre todo en la zona sur de la localidad, anoche hasta cerca de la medianoche el secretario de planeamiento Enrique Ibarra junto a trabajadores municipales intervinieron para lograr el escurrimiento de las aguas.Luego de las intensas lluvias que se registran en toda la región desde el día viernes, algunas arterias sobre todo de los barrios Terminal e Yrigoyen se mostraban con mucho caudal, por lo que en horas de la tarde noche del sábado el secretario de planeamiento Enrique Ibarra dispuso el trabajo de una máquina retroexcavadora para poder asegurar que el agua corra libremente hacia el río Quemquemtreu.En diálogo con noticias del Bolsón el funcionario destacó que la idea es que el agua corra por las propias calles y de esta manera no anegue ninguna vivienda, "estamos tratando de resolver algunos problemas que se generan con las lluvias, que son históricos y tienen que ver con la forma con que ha ido creciendo el barrio a lo largo de los años, no están hechos los retiros correspondientes, las viviendas están debajo del nivel de las calles; Pero bueno es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo y el pedido del intendente Pogliano estar atento a estas situaciones", expuso Ibarra.Más adelante el funcionario explicó que también se están trabajando en los desagües del barrio que están ligados a las obras que se realizan en la calle Pelegrini y que por la cuarentena no terminaron de hacerse en el tiempo previsto, "nos agarró este tema de la pandemia y tuvimos que suspender algunos de los trabajos que estábamos realizando y ahora con estas lluvias se junta agua en algunas de las esquinas, pero quiero destacar que no hay ninguna situación de gravedad, No hay ninguna casa inundada", con todo el funcionario también destacó la cantidad de escombros ramas y distintos tipos de elementos descartados por los propios vecinos que generan tapones en el sector de veredas y esto hace que la el agua no corra libremente por eso es que con la máquina generaron un corredor hídrico hacia Castelli y de allí será dirigida hacia el río.A su tiempo el presidente de la junta vecinal del barrio terminal Hugo Barreto que también estaba colaborando con los equipos municipales destacó que es importante el mantenimiento limpio de las veredas Y por dónde fluye el agua, "para nosotros es un temporal, que se nos vino y nos agarró en estas condiciones, pero estamos trabajando para que no haya ningún vecino que la pasé mal; teniendo en cuenta que han caído muchos milímetros de golpe y la idea es atender el reclamo de todos los vecinos en la medida de lo posible, hay que estar atento porque hay lugares donde las calles son altas los terrenos son bajos y allí está el problema" sentenció Barreto.Finalmente, Ibarra confirmó que también trabajaron en el barrio Irigoyen sobre la calle cacique Linares y Güemes y Linares en donde también había un par de problemas con el agua que se estancaba que lograron hacer que fluya hacia el río.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |