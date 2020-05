Ocurrió en plena madrugada del día miércoles, afecto una vivienda construida íntegramente de madera.En diálogo con noticias del Bolsón el jefe del cuerpo activo del cuartel de bomberos de la localidad Alejandro Namor dio parte sobre este incendio que se desató a las 4 de la madrugada del día miércoles en un sector ubicado en el barrio Almafuerte, " llegamos al lugar nos encontramos con el incendio declarado y en virtud de que era una casilla construida íntegramente de madera se incendió de inmediato por lo que las pérdidas fueron totales”, sostuvo.Seguidamente Namor confirmó que la vivienda se encontraba deshabitada por lo que no hubo personas lesionadas y gracias a la rápida acción de vecinos y voluntarios el fuego no se propagó al bosque circundante.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |