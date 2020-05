Esta mañana el grupo justicia comarca volvió a pedir que no le den la prisión domiciliaria al imputado por el homicidio de Juan Chávez. En la oportunidad Luis Albornoz se refirió también al apoyo que recibió el grupo por parte de la legisladora Adriana Del Agua durante la última sesión sobre la adhesión por parte de la provincia a la ley de víctimas.Primeramente Ana hermana de Juan Chávez el joven asesinado en el barrio San José, se refirió a la posibilidad de que el único imputado por este asesinato pueda seguir con la prisión domiciliaria de alguna manera terminar transitando por el barrio San José, "el imputado esta ahora con domiciliaria en Bariloche yo hablé con el fiscal y el me dijo que probablemente por todo lo que no pudieron trabajar los peritos, van a pedir de nuevo otra domiciliaria por qué todo apunta a eso, en todo caso si se lo aceptan, no queremos que vuelva directamente a El Bolsón". “la investigación todavía no terminó, así que si no terminó el imputada estando acá puede entorpecerla. Así que la idea es que no que no venga a El Bolsón.Vivir con miedoSeguidamente y consultada la joven si tiene miedo de cruzarse al imputado en el barrio explico, “no miedo, impotencia es saber que anda suelta una persona que se mató a un chico de 21 años y contra eso no hay nada. O sea, si por más que tratan de minimizar la circunstancia hoy hay una persona, un joven de 21 años que no está, que no está para contar lo que paso, no está para defenderse y que no tiene privilegios cómo quieren que lo tenga el asesino", sentencio Ana.Seguidamente Luis albornoz se refirió a la adhesión por parte de la provincia a la ley de víctimas, “Hace días que venimos trabajando en una nota que hemos presentado una nota que fue elaborada y trabajada con el resto de familiares tanto con este con Edhit Miller mamá de Karen víctima de femicidio, Fabiana Córdoba mamá de Jessica coco Campos víctima de femicidio, gente de San Antonio Oeste, río Colorado, y hemos tenido ayer la grata noticia de que se trató en la legislatura de la provincia de Río negro, la adhesión por parte de la provincia a la ley de víctimas, la adhesión a la ley Nacional de víctimas, este se pasó a la comisión de Constitucionales así que la verdad es que sentimos que es un respaldo muy importante“, señalo Albornoz.Esto se desprende de la nota que se trabajo desde el grupo Patagónicos en Lucha, esta misma nota que ingreso es la que tiene el apoyo de la legislatura de la provincia que Yo quiero agradecer muchísimo a nuestra legisladora Adriana Del Agua ya que es la que se ha puesto al hombro la temática y ha logrado la posibilidad de que otros legisladores, también de la zona, se comunicarán con nosotros, se interesaran y se tratara ayer en la legislatura, además creo que este es un paso importante que se está dando”, valoro Albornoz.La cartaLegisladores de la Provincia de Rio NegroSUS DESPACHOSLos Familiares de Víctimas y Grupos de Víctimas de hechos Violentosde La Patagonia expresamos nuestro repudio a las liberaciones de reos que últimamentehan venido ocurriendo con motivo de la pandemia declarada por el Covid-19.Por ello, solicitamos a los Sres legisladores la urgente adhesión a latotalidad de la Ley Nacional de Victimas Nº 27372, ya que la normativa provincialvigente, a saber Ley N° 5020 que aprueba el Código Procesal Penal provincial - en susArt 51-52 y 53 no contempla la opinión de la víctima durante el proceso y muchomenos durante la ejecución de la pena.Basamos nuestro pedido en un acto de igualdad ante la ley ya quenuestros derechos vienen siendo pisoteados y avasallados. Pedimos comprensión yhumanidad de parte de quienes aplican y administran las leyes y de quienes debensancionarlas. No queremos volver a ser revictimizados, queremos que nuestras vocessean escuchadas, debemos tener en Río Negro los mismos derechos que loscontemplados en el ámbito Nacional.La Ley Nacional N° 27372 o Ley de Víctimas, entre todos los derechosy garantías que nos da, queremos destacar en su capítulo 3 enumeran los derechos de lamisma y en particular su Artículo 12 (artículo que hoy no viene siendo acatada por lajusticia) dice:“Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a serinformada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez deejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que sepueda decidir la incorporación de la persona condenada a:a) Salidas transitorias; b) Régimen de semilibertad; c) Libertad condicional; d)Prisión domiciliaria; e) Prisión discontinua o semidetención; f) Libertad asistida; g)Régimen preparatorio para su liberación.El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentenciacondenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de losplanteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar undomicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer elmodo en que recibirá las comunicaciones.”Tenemos la necesidad y el derecho ser escuchados, ustedes son nuestrosrepresentantes y los que hoy nos legislan, está en sus manos cambiar nuestra realidadante la ley.Nos despedimos muy atentamente y a la espera de una pronta y favorablerespuesta.• Jorge Pil DNI 27432278, papá de Ilcen Pil Tolosa, víctima de siniestro vial enSan Antonio Oeste, noviembre de 2015.• Edith Miler, DNI 23638708, mamá de Karen Alvarez, víctima de Femimicidio,en Viedma, Octubre de 2014.• Fabiana Cordoba, DNI 21386295 mamá de Yesica Campos, víctima deFemicidio en El Bolsón, año 2015.• Rosana Lastra DNI 25.040.491, hija de Jorge Héctor Lastra, asesinado en RioColorado, el 11 de Abril de 2016• Cecilia Guzmán DNI 29251278, hija de Américo Guzmán, asesinado en RioColorado, Rio Negro, año 2009.• Luis Albornoz DNI 13989630, papá de Matias Albornoz, víctima de Homicidioen El Bolsón, Grupo Justicia comarca el Bolsón Rio Negro.• Grupo J.E.N.: Enrique Esteban Schott DNI 13754256 y María Cristina HernanzDNI 6238333, padres de Juan, Nehuen y Eugenio, Victimas de siniestro vial enEl Bolsón, año 2011.• Maria Silvana de Simone DNI 13092723, Grupo RENACER, su hijo Victima desiniestro Vial en El Bolsón, año 2012• Santiago Villar DNI 35596523, Hermano de Juan Villar, Asesinado el 17 deseptiembre del año 2019, en El Bolsón, Rio Negro.• Silvana Quiroga DNI 16900678 tía de Juani Villar, asesinado el 17 deseptiembre 2019. El Bolsón. Pcia Río Negro• Teresa Naicul, mamá de Emilio Collueque, Victima de Homicidio, en lacostanera de Viedma el 1 de Enero de 2017Grupos que adhieren en nuestro pedido• Gladys Bizzozzero DNI 18404484, Red Nacional Familiares de Víctimas deTransito, Tierra del Fuego.• Oviedo Ivana, esposa de Gustavo Arguello, Victima de Siniestro Vial, enfebrero de 2012, en Rio Grande Tierra del Fuego. Gustavo forma parte de unsiniestro de 8 víctimas fatales.• Fabiana del Carmen Davoli, mama de Benjamin Cabrera, Victima de SiniestroVial ocurrido en el año 2000, Rio Grande Tierra del Fuego.• Francisca Garcia, esposa de Domingo Jose Cornalo, Victima de Siniestro Vial el14 de Abril de 2019. Víctima de un conductor alcoholizado, hecho ocurrido enRio Grande, Tierra del Fuego.• Familiares de Víctimas de Transito y Malditas Picadas, San Martin Partido deBuenos Aires.• Olga Edith Cañupan DNI 14075126, Familiar de víctima de Homicidio,Comodoro Rivadavia, Chubut