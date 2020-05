Así lo confirmó esta mañana en contacto telefónico con la radio de la Cordillera el comisionado de fomento Pablo Albornoz, quién destacó que a pesar de que la ruta se ve anegada en dos tramos, pero el tránsito no está cortado. Protección civil recorrió la zona.Las Fuertes lluvias caídas desde las últimas 48 horas sumado a las altas temperaturas han hecho que no sólo el agua que caía se conjugue para generar el aumento de caudales tanto del Río Foyel como del Río Manso incluso también el deshielo que hizo que el Arroyo Seco vuelva a cortar la ruta 83 a la altura del kilómetro 30 igual condición se vive en el kilómetro 23 donde históricamente el agua anega la calzada.En diálogo con la radio de la Cordillera el comisionado Pablo Albornoz confirmo que habida cuenta del pronóstico de temporal que había para la región se activaron los protocolos correspondientes y durante la tarde de ayer se logró terminar con la entrega de la garrafa social, días anteriores también se había entregado la leña del plan calor y se había hecho lo propio con los módulos alimentarios ya el día miércoles, por lo que la gente se encuentra abastecida.En igual sentido Albornoz explicó que lo que complica ahora el panorama es el deshielo por las temperaturas cálidas que se están viviendo, sin embargo, por el momento no hay familias inundadas, ni tampoco que corran riesgo, “la ruta 83 se encuentra con agua sobre la calzada, pero se puede transitar con vehículos 4 x 4”.En horas de la tarde del sábado personal de Protección Civil de la provincia de Río Negro a cargo de Cecilia Gallardo, se encontraron con el comisionado Pablo Albornoz e hicieron una recorrida por la zona sobre todo para garantizar el libre tránsito del médico y los agentes sanitarios.Todos en alertaEn tal sentido el comisionado Albornoz confirmó que también mantuvo diálogo con él comisario Sergio Blázquez para estar atentos a cualquier contingencia, al igual que el comandante principal del escuadrón 35 de gendarmería nacional.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |