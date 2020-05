Arrancó a fines de los años 70 como personal del Servicio Forestal Andino. Desde la época de Pedro Heinzle, luego Francisco Ciarlo y Pino Van Konynenburg lo consolidaron como Jefe de Operaciones de Incendios Forestales y finalmente del SPLIF El Bolsón.Luego de más de 40 años de trabajo en los incendios y cuando cumplió los requerimientos del ANSES, éste año (2020), se jubiló.Siempre se caracterizó por “gestionar” recursos, por “saber delegar tareas y responsabilidades” y por “dar libertad de criterio” para trabajar a decenas de compañero/as.En temporadas bajas, muchos de esos compañeros además de saber y cumplir con tareas rurales y forestales; oficiaban de albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas. Así se fueron construyendo Central y Subcentrales spliferas, arrancando desde un simple galpón con mínima infraestructura.También supo dar el ok para que los técnicos pudiésemos desplegar toda una batería de proyectos y realizaciones, y que los sueños pasen a ser realidades.No es fácil estar en los borceguíes de un jefe de incendios forestales; no es sencillo prepararse, no es fácil desplegar gente y recursos hacia una emergencia.Como sabemos, el fuego no es un juego; se lo respeta y se lo utiliza; pero cuando está descontrolado y avanza amenazando vidas, bienes, flora y fauna; las decisiones deben ser cautas, precisas y decisivas.Siempre contó y cuenta con un equipo de trabajo que le responde, como así también, con el apoyo de las autoridades superiores y de las demás instituciones comarcales.No ha sido fácil estar en tus borcegos, y si bien la conservación de la Naturaleza y el reconocimiento de la Sociedad han sido objetivos logrados; el mayor mérito que podemos reconocerte, es que todo/as los que hemos ido a un incendio bajo tu equipo de conducción, siempre volvimos.Gracias por haber sido más que un Jefe, un Compañero de trabajo; Domingo Ramón Sales.SPLIF Río Negro-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |