El hecho ocurrió el sábado por la madrugada en un complejo de cabañas ubicado en la calle 9 de julio al 700, luego del llamado de una vecina llegaron los efectivos policiales y tras recorrer el complejo encontraron a un joven escondido debajo de una cama.El hecho lo confirmo el comisario Sergio Blázquez quién también destacó que se abre una causa por robo si bien de los parte de los titulares del complejo confirmaron que faltaban varios elementos electrodomésticos como así también varios colchones de difícil manejo, " llegamos al complejo de cabañas ubicado en la calle 9 de julio por el alerta dado por una vecina quién había visto Ingresar a dos personas a las cabañas, cuando ingresamos en una de ellas nos encontramos que debajo de una cama había una persona escondida por lo que quedó detenida", explicó el comisario Blázquez.Robo hormigaSeguidamente el funcionario policial también confirmo que se realizó una denuncia por robo ya que varias cabañas habían sido abiertas y le faltaban no sólo electrodomésticos sino también otro tipo de elementos, "si bien la persona detenida no tenía su poder los televisores ni los colchones faltantes, se abre una investigación por qué estamos sospechando que se puede tratar de un robo modalidad hormiga", explicó Blázquez.Eran conocidosConsultado el comisario sobre la cercanía entre la persona detenida escondida debajo de la cama y la administradora del complejo el funcionario policial sostuvo que se está investigando el nexo familiar, pero extraoficialmente confirmó que al menos eran conocidos.El datoLlamativamente los administradores del complejo de 5 cabañas ubicado en la calle 9 de julio mantenían un litigio con los propietarios que son vecinos de esta localidad pero que viven en otro sector y llamativamente pasaba las 16 horas del día domingo se retiraron del complejo realizando la mudanza de sus pertenencias.