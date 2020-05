La municipalidad de Lago Puelo reactivó dos proyectos que habilitaron el gas a 16 familias. Para la próxima etapa se espera alcanzar unas 60 viviendas más.Desde el lugar de las obras, el intendente Augusto Sánchez, acompañado por su secretaria de Gobierno, Carola Salguero, destacó la necesidad de utilizar "todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que los vecinos y vecinas de Lago Puelo vivan cada vez mejor".Los proyectos, que habían sido elaborados a principios de 2019 y que estaban por vencerse ya que nunca fueron ejecutados, se reactivaron a mediados de diciembre y fueron finalizados en la última semana.De esta forma, la red de gas amplió su alcance a 18 nuevos terrenos, y 16 familias pudieron solicitar la conexión a Camuzzi.Carola Salguero explicó que “los proyectos nunca se habían ejecutado y estaban por perder vigencia, es por eso que los reactivamos apenas inició la gestión, para que estas familias no vieran demorado su derecho a acceder al gas natural”.“De no haber encaminado los dos proyectos, y hacer las licitaciones pertinentes, estás vecinas y vecinos iban a pasar un nuevo invierno sin gas”, explicó Salguero y anticipó que “para la próxima etapa esperamos avanzar con cinco proyectos que le van a acercar el gas a unas 48 familias”.Mientras se lleven a cabo los proyectos actuales, se hará un nuevo relevamiento en todo el Ejido de Lago Puelo, con el objetivo de proyectar la red de gas para alcanzar la mayor cantidad de población posible, una vez finalizadas todas las obras.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |