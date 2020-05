Luego de tantos dimes y diretes generados a través de la donación que realizó la familia Nasif Burlón al hospital de área de El Bolsón debió salir el propio Marcelo, a través de un audio a explicar la postura de la familia y el sentido de la donación. También dejó en claro por qué lo hace a través de las voluntarias Además de que va a seguir colaborando.Mi nombre Marcelo Burlon Nasif, nacido en El Bolsón el 19 de septiembre de 1976 envió este audio para volver a comunicar mi deseo de como dividir la donación hecha hace unas semanas, el 50% va a las voluntarias, si se preguntan por qué?, es muy simple de entender en este grupo de mujeres increíbles, que ayudan a población incondicionalmente hay madres de amigos de la infancia, también compañeras de la primaria.El otro 50% va para las necesidades de la UCI, donde trabaja la doctora Romina Hansen, mi amiga de toda la vida, considerado que ya se utilizó una parte de esta donación y necesitan comprar equipamiento les voy donar lo que falta para efectuar esa compra, siempre tramite cuenta corriente de las voluntarias que son la asociación que elegí para ese tipo de donaciones.Hago donaciones hace muchos años en distintos países y está la primera vez que hay tanto stress, Cómo pueden comprobar yo no hago propaganda con esta donación y pido por favor que esta no sea instrumento de ningún tipo de promoción; Espero que con este audio se puede aclarar esta situación y seguir adelante con el trabajo, que como en todo el mundo hay mucho para hacer.Por favor pido que sean respetadas mis condiciones ya que son de buen accionar y no busco otro fin desde ya muchas gracias.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |