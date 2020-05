Familiares, Grupos de Victimas de Violencia de La Patagonia reclamamos una participación más activa y un no a la liberación indiscriminada de convictos.Basamos nuestro pedido en la Ley Nacional 27372 o Ley de Víctimas. En la cual en el capítulo 3 se enumeran los derechos de la misma y en particular su artículo 12 dice:“Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:a) Salidas transitorias; b) Régimen de semilibertad; c) Libertad condicional; d) Prisión domiciliaria; e) Prisión discontinua o semidetención; f) Libertad asistida; g) Régimen preparatorio para su liberación.El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones.”Creemos que este pedido es un acto de igualdad ante la ley. Pedimos comprensión y humanidad de parte de quienes administran las leyes.Muchos de nosotros aunque pase la pandemia, seguiremos condenados a perpetuidad por la violencia de aquellos que hoy se victimizan.Por eso decimos con énfasis # NO LOS LIBEREN.GRUPO “ Patagónicos en luchaProvincia de Rio Negro:Luis Albornoz, papá de Matías Albornoz. Grupo Justicia comarca el Bolsón Rio Negro.Silvana Quiroga, tía de Juani Villar, asesinado el 17 de septiembre 2019. El Bolsón. Pcia Río NegroEdith Miler, mamá de Karen Alvares víctima de femicidio, Viedma.Cecilia Guzmán, hija de Américo Guzmán asesinado en el 2009, Rio Colorado.Fabiana Cordoba mamá de Yesica campos, víctima de femicidio. Año 2015. El Bolsón.Rosana Lastra, hija de Jorge Héctor Lastra asesinado en el 2016, Rio Colorado.Teresa Naicul, mamá de Emilio Collueque asesinado en la costanera de Viedma.Gavilán Mariela, hermana de Franco asesinado el 27/1/2017Jorge Abel Pil papa de Ilcen Aimé Pil Tolosa quien perdió la vida en un siniestro vial en noviembre de 2015. San Antonio Oeste. Rio Negro.Santiago Villar Hermano de Juan Villar, Asesinado el 17 de septiembre del año pasado. El Bolsón, Rio Negro.Claudia Quiroga, mamá de Juani Villar. 17 de septiembre 2019, El Bolsón. Río Negro.Grupo J.E.N. Flia. Tretyakov, Flia. Marino, Flia Schott, padres de Juan, Eugenio y Nehuén. 3 Jóvenes muertos por un conductor ebrio. Son integrantes del grupo Sr. Raúl García, Luis Albornoz. El Bolsón ruta 40 km 1820. 25 enero 2011.Provincia de Chubut:Olga Editch Cañupan, mamá de Néstor Fabián Vázquez del grupo Madres del dolorCarina Miranda, mamá de Maximiliano Vidal, Comodoro Rivadavia.Ester Muñoz, mamá de Yonathan Catellani, Comodoro Rivadavia.Provincia de Santa Cruz:Gabriela Brandan y Dante Rúa, padres de Joaquín Rúa bebé fallecido en jardín maternal Arcoíris, Caleta Olivia.Juan Gabriel Pacheco, papá de Lautaro Pacheco asesinado en un incendio intencional el 5/1/2020, Caleta Olivia.Alex Fernández, papá de Karin Fernández de 6 años asesinada en incendio intencional el 5/1/2020 Caleta Olivia.Provincia de Tierra del Fuego:Gladys Bizzozzero, esposa de Roberto Gómez, atropellado y fallecido el 24/05/ 2009, en Ushuaia. Tierra del Fuego.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |