Se trata de un plan municipal de contingencia ante la pandemia COVID 19, que fue tratado en forma integral con distintos organismos de la localidad y esta mañana fue tratado en reunión entre lo ediles del Juntos Somos Rio Negro y el intendente Bruno Pogliano. Terminada la reunión se supo que el decreto mandado por el gobierno provincial va ser avalado casi en su totalidad salvo por el artículo que habla del esparcimiento y del permiso de realizarlo en 500 metros a la redonda de la vivienda, hecho que ya fue anunciado durante el fin de semana por el comité de emergencia local.Esta mañana el intendente de El Bolsón contador Bruno Pogliano se reincorporó a sus funciones a cargo del ejecutivo municipal, en la oportunidad diálogo con noticias del Bolsón y tras hacer un repaso de cómo fueron sus días en cuarentena se abocó de lleno a la problemática de la apertura gradual de distintos comercios, que si bien ya fue anunciada por la gobernadora Arabela Carreras, deberán darle un ordenamiento local, "hoy es un día importante, se empieza a hablar un poco de este decreto provincial que seguramente terminará con la adhesión municipal por lo que hoy vamos a tener una reunión con concejales, con el equipo de trabajo y comercio para ir avanzando en esa línea", sostuvo el mandatario.Seguidamente agrego que le interesa la opinión de los ediles, “Quiero escuchar a los concejales de Juntos Somos Río Negro; Que también ellos pongan sobre la mesa Cuáles son las consideraciones para que es adhesión al decreto se complete con los agregados necesarios, buscar la manera y en eso el concejo deliberante va a ser fundamental en cuanto a su conocimiento de la localidad y del comercio, trabajar para ver qué comercios puedan abrir, trabajar también en los días que puedan abrir cada uno de los rubros pero sobre todo cuidar la salud que lo importante que tenemos", sentenció el intendente Bruno Pogliano.En relación a esta situación los concejales de El Bolsón trabajaron con distintas cámaras de la localidad como turismo o comercio una propuesta que fue elevada durante el fin de semana pasada, entre los considerandos esta propuesta se explica: Deseamos expresar que el presente trabajo se realizó con datos, propuestas y posiciones de los distintos actores que participaron de la reunión convocada por el Concejo Deliberante el día 13 del corriente mes, con el fin de elaborar un plan de contingencias municipal. -El plan pretende, sin alterar los lineamientos dictados en resguardo de la población respecto al Covid19, reactivar la economía local.DefiniciónEste plan de contingencias ha sido elaborado en el Concejo Deliberante con la participación de distintas organizaciones que, comprometidas con su Comunidad, y respetando cada una de las indicaciones que han impuesto los Decretos Nacionales, Provinciales y Normas Municipales, amparados en razón de que dichas normas nacionales y provinciales otorgan a los Municipios el dictado de medidas en ejercicio de sus competencias propias, proponen una serie de medidas que podrán reactivar la actividad productiva, laboral y comercial de nuestra Comunidad.Creemos oportuno manifestar que el presente plan de contingencias, es una herramienta más para afrontar de manera oportuna y efectiva, esta y las sucesivas etapas para poner en marcha el aparato productivo, comercial y laboral de nuestra economía local.Los riesgos de nuestra Comunidad de El Bolsón son los mismos a los que se encuentra sometida en la actualidad la Nación, la provincia y la Comarca Andina del Paralelo 42.-La puesta en marcha de las actividades comerciales, productivas y laborales deberá respetar el estricto cumplimiento de todas las medidas impuestas y a imponerse en resguardo de la salud de nuestros vecinos.Atento a ello, y ante la responsabilidad de los pasos a dar en esta instancia, se debe establecer un compromiso que, ante el incumplimiento de las acciones propuestas, el plan quedará sin efecto, retrotrayendo todas las medidas a las aplicadas al 26 de abril.-ObjetivoEl objetivo del presente plan de contingencia consiste en poner en marcha una serie de respuestas requeridas por el aparato productivo, laboral y comercial de nuestra localidad que en la actualidad se encuentra en un amplísimo porcentaje con sus puertas cerradas, su producción paralizada y la actividad del trabajador cuentapropistas, y de diversos oficios, inactiva.-Para ello se han establecido 3 líneas;1.-Procedimiento formal (protocolo) que indique las acciones a seguir.-2.- Autocontrol de cada uno de los actores, sean estos únicos o conformen sociedades, comercios, etc.-3.- Control adecuado, ineludible y estricto para cumplir con las normas y procedimientos establecidos.-Etapas1.-Evaluación2.-Planificación3.-EjecuciónEvaluación:Desde la Organizaciones Intermedias, tales como Cámara de Comercio, Feriantes Unidos de la Feria La Unión, Trabajadores Monotributistas, Cuentapropistas, Obreros de distintos rubros, Productores que integran nuestra Feria Franca y Productores Independientes, en reuniones con el Gobierno Municipal y ante la crítica situación que atraviesa nuestra Comunidad en cuanto a la cuarentena obligatoria impuesta por el Estado Nacional, por estrictas generó, por estrictas razones de salud, la paralización del aparato productivo, comercial y laboral.-Evaluando las distintas alternativas para dar cierta flexibilización a la cuarentena dictada por el Estado Nacional, se ha elaborado una serie de medidas, incluidas en el denominado Plan Municipal de Contingencias ante la pandemia Covid19.-Planificación;A los fines de su planificación se ha considerado en distintas reuniones con los sectores involucrados, aunar esfuerzos para cumplir con el objetivo de reactivación de todo el aparato productivo, laboral y comercial de nuestra localidad.-Este proceso exige respetar todas las pautas establecidas, sin modificar nada de lo planificado y sin alterar su espíritu.-Esta etapa consiste en liderar este proceso para permitir cumplir las metas prefijadas.-Ejecución;Es el paso más complejo, lo que requerirá del compromiso de todos los actores, y para ello cada uno deberá asumir la propia responsabilidad de ser el custodio del cumplimiento de las normas establecidas y los pasos definidos en el presente.-Desarrollo1.- TODOS DEBERAN RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA SALUD IMPUESTAS EN LOS CORRESPONDIENTES DECRETOS, TALES COMO USO OBLIGATORIO DEL BARBIJO, DISTANCIA EN ENTRE PERSONAS, CIRCULACION CON EL CORRESPONDIENTE PERMISO, CIRCULACION EN HORARIO FIJADO.-2.- PARA EL CASO DE QUE EL COMERCIO, FERIANTE, OBRERO, PRODUCTOR NO DE CUMPLIMIENTO, LE SERA RETIRADA EN FORMA INMEDIATA LA AUTORIZACION, CON MAS LAS CORRESPONDIENTES MULTAS.-Comercios;Horario de Atención; De 09 a 19 hs. de lunes a sábado.-Capacidad de clientes; Se establecerá el ingreso de 2 clientes por turno y respetando la distancia mínima de 2 metros entre personas.-Para el caso de Comercios del tipo de Venta de Comidas sin consumo en el lugar; 2 cliente por cada turno de venta.-Se sugiere sea considerado tomar en cuenta la capacidad de superficie para autorizar el ingreso de clientes.-En todos los casos se considerará el servicio de Reparto o Delibery para quien así lo considere.-Para el caso de Restaurants, no se autorizara su apertura para la recepción de clientes.-En todos los casos se considerará el servicio de Reparto o Delibery para quien así lo considere.-Comercios del tipo salón de eventos y/o lugares de concentración masiva de personas; no se autorizará su apertura.-En caso de comercios con personal; Todos los Comercios solo podrán trabajar con un máximo del 50 por ciento de su personal.-Oficinas; Las oficinas del rubro profesional, inmobiliarias, gestorías, casa de cobranza, etc, deberán trabajar con la presencia de un solo personal, sea este empleado o dueño, y con la limitante de un máximo de un cliente por turno.-Trabajadores Autónomos, Monotributistas, Cuentapropistas, Obreros de la construcción, Carpinteros, Electricistas, Mantenimiento de parques y jardines, Herreros, Soldadores, Cosecheros, etc.-Deberán permanecer en el lugar donde realiza su trabajo.-Ferias,Feria denominada La Union.-Días de apertura; jueves, viernes, sábado.-Horario, de 10 a 17 hs.-Feriantes; solo se permitirá que los feriantes que participen sean de nuestra localidad, acreditación mediante doc. De identidad.-Podrán armar hasta un máximo de 50 feriantes por dia.-Lugar de armados de armado de stans, Avenida Costanera entre San Francisco de Asis y Echerria.-Espacio de stand, solo se permitirá que cada stand ocupe un espacio que no supere los 3 mts2.-Distancia entre stand. 2 mts como mínimo.-Se prohíbe que participen personas mayores de 70 años y niños como feriantes.-No se permitirá la instalación de Stand para la venta de comidas en todas sus variantes.-Solo podrán permanecer en el stand 1 feriante por puesto.-Control para la circulación de personas, se establecerán controles en los accesos a la Feria a través de la Municipalidad de El Bolsón, respetando el distanciamiento social respectivo.-Identificación; cada feriante dispondrá de una credencial provista por la MEB, único documento que lo habilitara a permanecer en el lugar en su condición de Feriante.-Productores, considerando que está permitida la explotación agropecuaria o de explotación primaria, la misma se regirá por los Decretos en vigencia.-Se les extenderá una credencial de identificación municipal.-Actividades del Rubro Turismo, no se ha considerado por no haber contado con la presencia de su titular en la reunión del día 23, a pesar de que el mismo fue invitado.-ESTE PLAN SERA PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE EMERGENCIAS DE LAMUNICIPALIDAD DE EL BOLSON, ORGANISMO QUE DEBERA CONSIDERAR SU IMPLEMENTACION O EN SU DEFECTO, ELEVARLO A LA PCIA DE RIO NEGRO.