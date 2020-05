Es una situación muy difícil, hay muchos negocios que no van a poder abrir sus puertas, principalmente en rubros como las tiendas y zapaterías (aún no habilitadas para la reapertura), con altos costos fijos significativos de alquileres, salarios de empleados y obligaciones tributarias que no pueden cumplir”, aseguró ayer el referente del sector empresarial regional, Juan Carlos Martínez.Tras recordar que “veníamos de una buena temporada estival”, desde su óptica “la problemática se agudizó desde comienzos de la pandemia mundial por el coronavirus, ya que la realidad no permite hoy -en esta coyuntura- sostener un comercio dos o tres meses, en coincidencia con la llegada del invierno”.Remarcó enseguida que “las estadísticas demuestran que las ventas se cayeron en un 70% y alguien debe atender con urgencia esta problemática, ya sea con alguna financiación especial, créditos blandos o subsidios. De lo contrario, mucha gente quedará en la calle sin ingresos y con empleados despedidos”, advirtió.Pidió también que “tratemos de cuidar a los patrones, que son los que generan trabajo; a nuestros proveedores y clientes, es momento de estar juntos en la Comarca Andina, más allá de que a alguien se le antoja separarnos”, en referencia al cierre del paralelo 42°.“Tomemos todas las medidas sanitarias necesarias, pero busquemos la forma de que los vecinos puedan trabajar y se puedan desplazar con normalidad por toda la zona y no de forma clandestina o por caminos alternativos”, agregó.Con todo, recalcó “la premisa de mantener los puestos laborales, ya que genera el movimiento indispensable para que cada uno de nuestros trabajadores pueda seguir conformando una red de consumo que asegure la subsistencia de todos los rubros comerciales. Así, el empleado de mi supermercado podrá comprar en la farmacia o en la zapatería”, graficó.AperturaAcerca de la importancia del público del noroeste del Chubut para el comercio de El Bolsón, Martínez contrapuso que “es al revés, hay mucha gente que vive en esta ciudad y tiene sus locales en Lago Puelo, El Hoyo y otros pueblos, aunque también hay casos al revés. De todas maneras, es una mirada muy corta, porque gran parte de la concentración del turismo se observa en El Bolsón y desde aquí se derrama hacia el resto de la región. Cuando nos conviene pedimos una apertura, sino reclamamos que cierren las fronteras. Tenemos que tener una mirada más integradora y menos egoísta, con aciertos y errores somos una comarca”, criticó sobre la posición de algunos comerciantes.Asimismo, precisó que “gran parte del abastecimiento de estas localidades chubutenses llega desde San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Necesariamente, debemos cuidarnos entre nosotros”.AumentosEn otro orden, “El chaqueño” se refirió a los aumentos de distintos productos de la canasta básica de alimentos durante los últimos meses. Enumeró como componentes “a la emisión monetaria, el precio del dólar blue –aun cuando el gobierno vende el dólar oficial a aquellos sectores que necesitan importar insumos para producir-, además de la estacionalidad, donde se nota (por las restricciones de circulación) menos gente trabajando. Por ejemplo, los cosecheros de la papa que no se pudieron desplazar en tiempo y forma a las zonas productoras”.Luego de resaltar que “no somos formadores de precios, sino apenas transmisores”, acotó que “en lo inmediato, son situaciones que se tienen que ir corrigiendo porque no podemos seguir soportando incrementos, principalmente los consumidores que ven cada día más limitados sus ingresos”.FlexibilizaciónPor su lado, el municipio de El Bolsón decidió ayer ampliar los horarios de rubros no esenciales, habilitados la semana pasada.En detalle, se permitirá que “los trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicios domésticos puedan trabajar de lunes a sábados en la franja horaria de 9 a 13. En tanto, los centros de belleza, estética y peluquerías podrán atender al público de lunes a sábados de 14 a 19; y los jardineros y parquistas de lunes a sábados de 14 a 19. En todos los casos, “se deberán respetar las medidas sanitarias y de seguridad e higiene, utilizando de forma obligatoria barbijos o tapaboca caseros”, recomendaron.Fuente Diario Jornada-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |