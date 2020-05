Se trata de un joven profesor de la escuela municipal de taekwondo en cansado del destrato con el que se han manejado y hacia su persona, eligió los medios masivos de comunicación para plantear la problemática, “sino me recontratan les voy a hacer un juicio, por qué hace 15 años que trabajó con ellos siempre me mantuvieron en negro y no valoran mi trabajo”, sostuvo Marcos Aguirre.Dirijo la escuela municipal de Kung-fu hace 15 años, las actividades iniciaron para mí el 9 de marzo fui al gimnasio a cumplir horario, allí coordinamos con el director de deportes los días y horarios por lo que fui el jueves 12 pero el gimnasio ya estaba cerrado, nadie me informo que cerraban y nos dejaban sin nuestro trabajo, además si no se pudo seguir igual nos tendrían que haber depositado el sueldo”, explicó Marcos.Algunos sí otros noMás adelante el profesor detalló que algunos de sus colegas si le dieron el alta en el plan correspondiente, " el problema es que no dieron las altas, si me enteré que se la dieron algunos profesores una semana antes, pero si van a dar las altas, se las tienen que dar a todos por igual y a mí ni me avisaron, yo soy padre de familia como muchos profesores y necesito este sueldo porque mi trabajo en la feria está cortado, obviamente sin funcionar no hay ingreso de dinero”.Seguidamente y en relación a las medidas que tomará el profesor explicó que deberá iniciarle acciones legales al municipio, " voy a tener que iniciarle juicio al municipio no voy a hacer nada hablando porque, así como ellos son. Yo también me voy a poner duro, tienen 3 personas trabajando en una oficina y no son capaces de avisar, voy a tomar acciones judiciales”, sentenció el joven cansado del destrato.“Estoy dispuesto a tomar acciones judiciales contra el municipio si no pagan el retroactivo son unos sinvergüenzas y desatentos si el señor intendente no está informado, ahora lo está, yo con ese sueldo pago la cuota alimentaria de mí hija de 4 años y además el presidente de la nación fue bien claro, no se puede despedir a nadie”, enfatizó el joven profesor.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |