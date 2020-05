El Gobierno de Río Negro permitirá a partir de la semana próxima la apertura paulatina y escalonada de comercios en 28 ciudades y localidades de la provincia. El Bolsón esta dentro del as localidades alcanzadas.En principio se habilitará a los comercios a abrir tres días a la semana, de manera tal de ir reiniciando la marcha del circuito económico en esos lugares. En las próximas horas se definirán cuáles son los rubros habilitados y en qué días y bajo qué modalidad podrán retomar sus actividades, decisión que será oficializada el próximo lunes.Las ciudades y localidades alcanzadas por esta medida son Viedma, Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Comallo, Contralmirante Cordero, Coronel Belisle, Darwin, El Bolsón, General Conesa, General Enrique Godoy, Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Ingeniero Huergo, Los Menucos, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Sierra Grande y Valcheta. Se les suma la totalidad de las Comisiones de Fomento.Los Municipios tendrán la facultad de adherir o no a esta disposición.En estos lugares ya fueron habilitadas el lunes pasado la obra de construcción privada y las actividades profesionales liberales, sin atención al público.Cabe recordar que en el resto de las ciudades, salvo las que se encuentran con cordón sanitario en el Valle Medio, se encuentra habilitada la venta en distintos rubros comerciales bajo la modalidad de delibery, manteniendo todas las medidas de bioseguridad correspondientes.Las especificaciones serán dadas a conocer el lunes próximo con la publicación de los respectivos decretos.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |