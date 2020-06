El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en un comercio de electrónica ubicado en la calle Dorrego hasta que llegó un conocido delincuente que intentó forzar la puerta, pero no lo logro fue detenido por personal de casino en la esquina cuando intentaba huir.En diálogo con noticias del Bolsón el propietario de comercio confirmo el hecho y remarcó el accionar del personal de seguridad del casino local no sólo dio aviso a la policía, sino que también detuvo al delincuente a 50 metros son del comercio cuando intentaba escapar.Todo grabado en las cámaras de seguridadEl titular del comercio explicó que el delincuente llego desde el sector de la calle San Martín luego de cobijarse detrás de unos carteles, “cortó la energía eléctrica de un local pensando que de esta manera las cámaras dejarían de funcionar al igual que la alarma, sin embargo estaba muy equivocado porque en los videos se puede observar cómo fue derecho a la puerta del comercio la cual intentó forzar en varias oportunidades dándole topes con sus hombros y luego encarando la directamente sin lograr abrirla", detallo Mario.El comerciante confirmo que pasada las 13 horas realizó la denuncia pertinente sin embargo el detenido fue puesto en libertad y destacó nuevamente el accionar del personal de seguridad del casino quien logró la detención del frustrado malhechor.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |