El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, encabezó la reunión semanal del Comité de Organización de Emergencias Municipales, donde pidió "redoblar el esfuerzo, porque se están flexibilizando actividades, pero eso no quiere decir que la cuarentena se haya terminado".Minutos antes del encuentro, se conoció que el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, confirmó a través de una conferencia de prensa desde el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, la refrenda del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 344 que habilita la apertura comercial en todo el territorio provincial.En ese sentido, Sánchez remarcó que "ahora tenemos que estar más atentos que nunca, no hay que relajarse. Tenemos que usar el tapabocas de forma responsable y respetar las medidas y normas dispuestas por Nación, Provincia y el Municipio".Las medidas anunciadas por la provincia de Chubut y las cuales se harán efectivas en el municipio de Lago Puelo a partir de mañana, son:-La circulación de la provincia será conforme a las terminaciones de DNI; números pares y 0 lunes, miércoles y viernes; números impares martes, jueves y sábado, y domingos sin distinción de número de terminación.-Las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio con sustento en la explotación de actividades y servicios comerciales cualquiera sea el rubro, negocios particulares no comerciales ni profesionales (cuentapropistas) y las que ejercen profesiones liberales tendrán que registrarse en la plataforma digital www.tecuidamos.chubut.gov.ar, para poder ejercer la actividad o prestar el servicio de que se trate.-Continúan sin apertura al público los eventos públicos o privados, reuniones públicas o privadas, bares, confiterías.-El horario establecido para todos los comercios regirá a partir de mañana martes y será de lunes a viernes de 10 a 18 horas, y los sábados de 8 a 13.-Los supermercados podrán volver a vender nuevamente electrodomésticos, indumentaria y productos habilitados.-Los gastronómicos se mantienen con el mismo sistema de la compra en el lugar y volver al domicilio, y los delivery, se extienden sus horarios de lunes a jueves hasta las 23 horas, viernes sábado y domingo hasta las 00 horas.-El servicio doméstico estará autorizado a trabajar de 8 a 18 horas-En cuanto a los trabajadores de la construcción, ya que ahora en invierno amanece más tarde, se extiende de 9 hasta las 17 horas. El resto de las actividades, incluso las físicas y de esparcimiento hasta ahora están vedadas.-Se recomienda el uso obligatorio del tapaboca en todo el territorio de la provincia.-Atención al público: se deberá respetar las personas por metro cuadrado, el distanciamiento social obligatorio de metro y medio o 2 metros entre personas, el uso de tapabocas. Cada municipio podrá fijar normas dentro del marco que imparte el Ministerio de Salud.-Las sesiones de legislatura se realizarán de forma virtual.Asimismo, en la jornada de hoy, se publicó el Decreto Provincial N° 306/20, el cual regula el Instructivo para laimplementación y uso de la plataforma digital de vinculación transitoria de bienes y servicios, y se puede ver completo en el Boletín Oficial.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |