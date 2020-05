Recordamos una entrevista realizada el 27 de junio del 2013 a Hector Müller, cuidador de las termas hoy desaparecido tras al alud que barrio las termas. Junto a la nota compartimos el deseo de familiares y amigos de Hector por su pronta aparición.Se llega desde El Chaiten desde donde hay que seguir otros 30 km, o desde Futaleufu a 120 km, conexión con Argentina hasta El Amarillo; allí aparece un camino a la izquierda que atraviesa el bosque y nos deposita en las termas, cuyas aguas brotan del cráter del volcán Michimahuida.Aseguran que tienen propiedades medicinales, a una temperatura que puede alcanzar los 50°C. Es el descanso ideal después de todas las emociones del viaje. Cuenta con una piscina principal al aire libre, otra de barro donde es posible sentir cómo surge el agua desde la profundidad de la tierra, más otras tinas cubiertas (por todo el día cuesta unos $ 40, niños la mitad).Termas del Amarillo, esta situada en la región de Los Lagos, rodeadas de una espectacular y frondosa vegetación, de extraordinaria belleza natural.Para alojarse y comer se recomienda la hostería "Marcela", en El Amarillo, donde realmente se sentirá acogido por una familia campesina chilena. Las habitaciones son sencillas y limpias y la comida casera imperdible (calcule unos $ 200 por persona por cenar, dormir y desayunar). Por allí cerca también hay varios complejos de cabañas.VESTUARIOS:Viniendo de Futaleufú algunos kilómetros antes ya se encuentra asfaltado, llegará hasta el puente El Amarillo, y de allí a su mano derecha se encuentra el desvío que parte de la Carretera Austral, el camino está en buen estado, pero no pavimentado. No hay locomoción pública a las termas por lo que para llegar se debe contar con vehículo o contratar una de las numerosas excursiones que van a las Termas del Amarillo.IMPONENTE BELLEZA NATIVA:Sus aguas que provienen de las afloraciones del volcán Michimahuida, son hipertermales, es decir, muy calientes, alcanzando temperaturas promedio de 52º grados C. Son ricas en azufre y se recomiendan para el alivio de las enfermedades reumáticas.PARA TODAS LAS EDADES:Las aguas de las Termas son relajantes, pueden ser disfrutadas a través de los tradicionales baños, también a través de baños de barro y baños de vapor, que limpian, purifican la piel y revitalizan el metabolismo, haciendo olvidar el estrés y el cansancio.PERSONAS DE TODAS LAS EDADES:En los alrededores, el visitante puede realizar excursiones y caminatas, practicar trekking, observar el espectacular paisaje y tomar fotografías de la flora y fauna de la zona.DISFRUTANDO DEL VERANO:En las cercanías, hay muchos sitios dignos de ser visitados si se tiene un poco de tiempo. Existen caminatas guiadas al volcán Michimahuida y al glaciar Yelcho, cruzando hermosos y densos bosques, aptas para los más aventureros. Las excursiones culminan con una caminata por los hielos eternos del glaciar Yelcho, hielos que se han formado en el lugar desde hace miles de años.Desde allí tiene una vista espectacular de la naturaleza indómita de la zona, con su mezcla de bosques y hielo, haciendo de la aventura una experiencia inolvidable.PILETA AL AIRE LIBRE:El centro termal, que abarca 4 hectáreas, posee una piscina, pozones naturales al aire libre, casetas privadas, sauna y cabañas, todas armonizando con el hermoso entorno. Además, el lugar cuenta con un sector de camping con todos los servicios necesarios.BAÑOS PERSONALES:Las Termas del Amarillo poseen una buena infraestructura, cómoda y natural, pero no lujosa, ideal para quienes desean descansar y disfrutar de las cálidas y reconfortantes aguas en un marco de belleza natural, disfrutando del paisaje y del aire puro.El centro termal, que abarca 4 hectáreas, posee una piscina, pozones naturales al aire libre, casetas privadas, sauna y cabañas, todas armonizando con el hermoso entorno. Además, el lugar cuenta con un sector de camping con todos los servicios necesarios.AGUAS SANADORAS - AGUAS DE VIDATIPO DE AGUA:Aguas hipertermales (hasta 52°C)Presencia de azufre.INDICACIONES:Reumatismo.Molestias reumáticas.CONTRAINDICACIONES:Enfermedades del colágeno.Artritis psoriásica.Fiebre reumática.APLICACIONES:Baños termales.Baños individuales.Baños de barro.Baños de vapor.-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------powered by 123ContactForm.com |