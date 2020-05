Esperarán hasta el lunes una respuesta favorable de los gobiernos provinciales y los intendentes. De lo contrario, volverán a manifestarse y adelantaron la posibilidad de cortar la Ruta 40.Una movilización de trabajadores independiente y comerciantes de El Bolsón y distintas localidades del noroeste del Chubut pidió este jueves “la flexibilización de los controles en el paralelo 42° para poder cruzar a trabajar”, al tiempo que criticaron la decisión del ministro de Seguridad, Federico Massoni, de mantener cerrada “la frontera caliente”.Ahora esperarán hasta el lunes una respuesta favorable de los gobiernos provinciales y los intendentes. De lo contrario, volverán a manifestarse y adelantaron la posibilidad de “cortar la Ruta 40”, lo que generaría “el desabastecimiento de varios pueblos”, cuyos proveedores llegan principalmente desde El Bolsón y San Carlos de Bariloche.“Venimos con el apoyo de cientos de trabajadores de toda la Comarca Andina. La mayoría somos obreros de la construcción, incluyendo también al que corta el pasto, el peluquero, el pintor y otros oficios independientes. Muchos tenemos obras en El Bolsón y no podemos ir. Hoy por hoy, no podemos llevar la comida a nuestros hijos”, reflejó Freddy Sepúlveda, vocero de Lago Puelo.“Massoni no tiene la más pálida idea de nuestra realidad. Aún cuando venimos de una excelente temporada turística veraniega, observamos que esa plata no circuló porque comenzó la cuarentena por el coronavirus. Está en poder de la gente que a esta altura del año nos encarga los trabajos de construcción, refacción de cabañas o pintura. Era nuestro turno de juntar fondos para pasar el invierno. Las obras pendientes son aquellas que se empezaron entre noviembre y diciembre”, agregó.A su lado, Luis Mella (El Bolsón), recordó “dos reuniones que se hicieron en nuestro municipio, donde los concejales se comprometieron a acompañarnos en esta gestión. Somos una comarca integrada, pedimos a los intendentes que hagan valer su autonomía”, insistió.En el lugar, acompañados por gran presencia policial de ambas provincias, los manifestantes leyeron sus proclamas y se retiraron sin generar complicaciones para el intenso tráfico, principalmente camiones chilenos y argentinos de gran porte en viaje hacia el sur y norte de ambos países.Nota a ArcioniEn la oportunidad, también firmaron una nota al gobernador Mariano Arcioni, pidiendo que revea “la situación de los controles policiales en la línea del paralelo 42°, que une nuestras provincias, ya que somos muchos los trabajadores (albañiles, carpinteros, electricistas, madereros, etcétera.) y comerciantes que a diario cruzamos de un lado a otro a trabajar y llevar a casa nuestro sustento diario”.“Somos jefes de familia, necesitamos imperiosamente comenzar con nuestras labores y continuar tareas que quedaron pendientes antes de declarar la cuarentena”, puntualizaron.Asimismo, destacan que “esta comarca ha estado siempre conectada y unida ante distintas situaciones humanitarias, económicas o de salud y el intercambio permanente de actividades laborales, sociales y culturales”. A modo de ejemplo, graficaron que “la feria regional de El Bolsón está integrada por un 50% de artesanos y productores de El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, creando una gran convivencia en nuestra zona”.Recalcan además que “nos llama poderosamente la atención –y nos alarma-, las declaraciones del ministro de Seguridad, Federico Massoni, sobre la imposibilidad y las condiciones impuestas para no circular, ni trabajar, ya que atenta contra las fuentes laborales y por ende daña nuestra economía familiar. No pedimos limosna, ni regalos del Estado, exigimos nuestro derecho a trabajar y vivir de lo que producimos”, concluyen."Zona buffer"En el lugar también estuvo el viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Marques, quien recordó “haber planteado con total claridad a los ministros del Chubut presentes en Epuyén los problemas que está generando a la gente de la zona este retén en el límite interprovincial”.“Estamos convencidos –aseveró- que debe privilegiarse la salud y mantener todos los protocolos de seguridad, pero esta barrera está produciendo un trastorno muy grave en la vida cotidiana de los habitantes de la Comarca Andina. El DNU presidencial, al que adhirió Arcioni, establece que algunos oficios han sido habilitados dentro de la provincia del Chubut. Quizás sea difícil de entender para el ministro Massoni que tanto Lago Puelo como El Bolsón, El Hoyo, El Manso, Cholila, Epuyén y El Maitén tienen una vida económica, social, cultural y familiar integrada, donde es sumamente dificultoso mantener restricciones, como si esto fuese una situación de conflicto bélico".Cabe recordar que las autoridades municipales de Lago Puelo volvieron a recomendar la alternativa de crear una "zona buffer" entre El Manso al norte y Leleque al sur, con custodia de la Gendarmería Nacional y las policías provinciales sobre la ruta nacional 40, privilegiando la libre circulación de los residentes en las localidades andinas.A la demanda de los cuentapropistas también prestaron su apoyo los concejales de Lago Puelo, Norma Zurita (Frente de Todos); Cristina Jara (Cambiemos); Teo Dammer (Frente de Todos) y Luciano Gambino (Chubut al Frente).Fuente Diario Jornada.